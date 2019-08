La aplicación de mapas de Google sigue introduciendo novedades, aunque en esta ocasión no son exclusivas de esta aplicación, sino que son varias de Google las que están adoptando esta novedad. Se trata de una nueva forma de cambiar de cuenta dentro de la aplicación. Porque como sabéis en las apps de Google podemos utilizar distintas cuentas de manera semi simultánea, y la forma de cambiar entre ellas ahora es mucho más sencilla de lo que era hasta ahora. Os explicamos cómo es este cambio que puede parecer poco trascendente, pero es un tanto sutil y hace más cómodo este cambio.

Así puedes cambiar ahora de cuenta en Google Maps

Este no es un cambio nuevo, de hecho hacía semanas que lo habíamos visto en Gmail también, pero es verdad que no ha llegado a todos los usuarios, y de momento, al menos aquí en algunos móviles españoles, está ganando esta carrera Google Maps. Al menos eso es lo que hemos podido comprobar los que contamos con la versión 10.23.0 de Google Maps, aunque en mi teléfono es la versión 10.23.1. En cualquier caso, si cuentas con estas versiones, puedes disfrutar de este nuevo gesto.

Ese icono es el que debemos deslizar hacia arriba | Tecnoxplora

Normalmente para cambiar de cuenta debemos pulsar sobre la imagen de esta en la parte superior derecha de la pantalla, dentro de la misma barra de búsqueda. Una vez que pulsamos, se abre otra ventana con las cuentas disponibles, y elegimos la que mejor nos venga en ese momento. Pero ahora el método es mucho más sencillo, y nos da bastante menos pereza de llevar a cabo, porque todo se reduce a un simple gesto con el dedo. Se trata también de tocar esta miniatura de la imagen de nuestra cuenta, pero de una manera distinta. Estamos hablando de deslizar el dedo de abajo hacia a arriba sobre este icono. De esta manera veremos cómo el icono se mueve en esta dirección y nos permite cambiar rápidamente de cuenta, porque aparece de inmediato el icono de la otra cuenta y todo el contenido de esta en la aplicación. De esta manera es mucho más rápido y sencillo pasarse de una cuenta a otra, no hay que estar perdiendo el tiempo entrando en una nueva ventana para poder seleccionar la cuenta. Sino que vale con un gesto para ir cambiando rápidamente, al instante y las veces que queramos.

Como decimos, esta forma de cambiar de cuenta está llegando poco a poco a más apps de Google, por lo que se va a convertir en una manera estándar de cambiar de cuenta de Google dentro de cada una de las aplicaciones de los de Mountain View. Como, decimos, es una característica nueva que está llegando poco a poco a todos los móviles con Google Maps, y que os invitamos a hacer ahora. SI no te funciona, seguro que en unas horas lo hará, es la particular forma de actuar de estas actualizaciones que no llegan de golpe, sino poco a poco para todos los usuarios.