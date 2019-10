La aplicación de mapas de Google no solo se ha convertido en una herramienta imprescindible para poder guiarnos a nuestro destino de la manera más rápida y cómoda posible, sino que además también se ha convertido ya en toda una guía para conocer los sitios más interesantes de nuestro destino a todos los niveles, no solo culturalmente, sino también gastronómicamente. En esta faceta la app de Google cada vez es más completa, y ya nos ofrece numerosa información con la que no fallar en nuestra próxima elección de restaurante. Ahora va un poco más allá e introduce una nueva figura a la hora de reconocer a los mejores restaurantes.

Los Locales favoritos de los usuarios

La nueva funcionalidad que está introduciendo Google está encaminada a identificar rápidamente los mejores locales y establecimientos donde comer en una determinada ciudad. Hasta ahora hemos tenido muchas maneras de saber si un restaurante podría gustarnos o ser de nuestro agrado, gracias por un lado al porcentaje de afinidad con él, basado en nuestro historial de visitas y las reseñas de los lugares que hemos visitado. En este caso la nueva función anunciada hace unas horas por Google se rige también por lo que opinan los usuarios exclusivamente.

Mapa de restaurantes favoritos en Nueva York | Google

Ahora esta nueva función de Google Maps está orientada a mostrarnos una lista con los mejores locales para comer en cada ciudad. De esta manera vamos a poder saber cuáles son los mejores lugares para visitar si queremos comer bien en cualquier lugar. Y muy importante, solo se confeccionan estas listas con los mejores locales a partir de las reseñas de los usuarios, por lo que aquí no hay opinión de expertos, sino de usuarios que han valorado sus experiencias en estos locales. La nueva función estará disponible para los usuarios a través de la pestaña de “explorar” en la que podremos acceder a diferentes listas, dentro de las cuales podremos ver la de los mejores locales de esa ciudad en concreto.

Mejores restaurantes en Google Maps | Google

De momento esta función ya está disponible solo en algunas ciudades norteamericanas, aunque poco a poco como suele ser habitual llegará a todas las demás a nivel mundial. Esta nueva distinción de local favorito de Google Maps será algo de lo que podrán presumir estos locales, que para poder optar a ello deberán primer contar con un buen perfil de Google Maps para negocios, que se lo suficientemente atractivo para los usuarios y que poco a poco vaya ganando notoriedad. Evidentemente tiene mucho recorrido por delante Google Maps para llegar a ser la guía Michelín, pero si con estas nuevas funciones consigue que la gente encuentre de manera más sencilla los mejores locales de la ciudad, bienvenido sea.

Habrá que esperar a que estos cambios vayan llegando a todos los usuarios de Google Maps, y sobre todo que lo hagan en nuestras ciudades, para comenzar a disfrutar de una competición tan sana como al de encontrar el mejor sitio para poder pasar una velada inolvidable comiendo o cenando la mejor comida de la ciudad.