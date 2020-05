La aplicación de mapas de Google se ha actualizado para mejorar la forma en que compartimos nuestra ubicación con otras personas. Algo que es posible gracias a un menú ya veterano en la app, como es el que fluye desde nuestra actual posición en el mapa. Es un menú del que hemos hablado otras veces, pero que ahora se amplía con una nueva función que en realidad reubica una existente. Es una forma sin duda más sencilla de compartir con otras personas el lugar exacto en el que nos encontramos, y así se puede utilizar.

Lo mismo, pero desde otra zona de la app

Los códigos Plus llevan ya bastante tiempo presentes en la app de mapas de Google en todas sus versiones. Es una especie de código postal generado nativamente en Google Maps. Se trata de seis dígitos por los que se puede encontrar un lugar exacto dentro de un mapa de Google Maps. Esto quiere decir que con esos seis dígitos, si se los damos a otra persona, podrá encontrar el lugar exacto en el que nos encontramos. Ahora hay una manera diferente de poder compartir esos códigos Plus, desde una zona que nos parece más accesible, y sobre todo útil para compartir nuestra ubicación actual.

Tras pulsar el botón azul puedes ver esto | Tercnoxplora

Ahora esta función ha llegado a los móviles Android, que ahora desde la propia aplicación de Google Maps van a poder compartir su ubicación en forma de códigos Plus. Para ello lo que debemos hacer es pulsar sobre el botón azul de nuestra ubicación, automáticamente se abrirá un nuevo menú donde se muestra diferente información acerca del lugar en el que nos encontramos. El primero es la localidad, el segundo la calle, y en tercer lugar, el que nos interesa ahora, la ubicación en base a los códigos Plus. Aquí hay dos formas de acceder a la información. Una es pulsando una sola vez sobre el código Plus, entonces veremos un mensaje de que el código se ha copiado al portapapeles.

Ahora solo tienes que pegarlo en cualquier red social, mensaje o correo electrónico para que la otra persona sepa exactamente el lugar en el que te encuentras. Ahora si pulsas sobre el botón de información a la derecha del código Plus, identificado con una letra “i” latina dentro de un círculo, puedes entrar en el menú de códigos Plus. Aquí se puede acceder a una mejor explicación de lo que son los códigos Plus, y se muestra más grande el del lugar en el que nos encontramos en ese momento. En primer lugar los seis dígitos del conocido como “código corto” y posteriormente el nombre de la localidad en la que nos encontramos.

Así que en este caso desde tu móvil Android solo tienes que pulsar el punto azul para conocer tu código Plus y compartirlo con otras personas. Lógicamente cuando lo hagamos debemos asegurarnos que la otra persona tiene Google Maps, porque si no es así difícilmente va a poder saber el lugar donde nos encontramos, porque el código no sirve para otra cosa.