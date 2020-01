La aplicación de mapas de Google es una herramienta cada vez más completa, y sin duda alguna la más utilizada en todo el mundo para navegar por mapas y conocer nuevos lugares. También se está convirtiendo en algo similar a una red social, pero eso es algo en lo que no nos vamos a centrar ahora. Porque lo que realmente queremos que conozcáis es cómo Google Maps es capaz de recolectar los datos acerca de nuestra ubicación y movimientos para poder crear informes personalizados con los lugares que hemos visitado recientemente o en un determinado intervalo de tiempo. De hecho podemos recibir un informe mensual con datos acerca de los lugares que hemos visitado, incluso un informe anual.

Así puedes recibir esos informes

La ubicación es el elemento clave gracias al cual Google Maps no solo puede indicarnos la forma de llegar a los lugares a los que queremos ir, sino que además permite saber en todo momento a la aplicación en qué sitio estamos, a qué lugares estemos dirigiéndonos y en qué lugares hemos estado. Con toda esta información es capaz de hacer todo un informe que nos muestra nuestro periplo por todo el planeta, si es que hemos tenido la suerte de viajar a otros países diferentes. Para ello, lo primero de todo, debemos pulsar sobre la ubicación en los ajustes del teléfono, para que esté activa, de lo contrario será imposible poder hacer este tipo de informes. Y luego debemos activar también en la app el historial de ubicaciones.

Historial de ubicaciones Google Maps | Tecnoxplora

Lo mejor es entrar en los ajustes de Google Maps, para después entrar en la sección de “Historial de Maps” que es el lugar donde se encuentra toda nuestra actividad en Google Maps. De esto depende que recibamos ese informe mensual e incluso anual con todos los lugares que hemos visitado, de forma automática. Aquí podemos ver que hay dos aspectos clave, como son el guardado de la actividad en la web y aplicaciones, así como el tiempo que se va a conservar la información, ya que esta se puede eliminar de forma manual o automática. Si en estos ajustes mantenemos activados tanto la monitorización de la actividad como la conservación de esta, para Google será muy sencillo enviarnos esos informes mensuales o anuales.

¿Cómo son estos informes?

Normalmente los recibimos a través de Gmail, y es un informe mensual en el que se muestran todos los lugares que hemos visitado, nuevas ciudades, nuevos locales, y los kilómetros que hemos hecho, a pie o en un vehículo.

Parte del informe anual | Tecnoxplora

Cuando recibimos estos informes podemos ver claramente el texto por el que Google está autorizado a acceder a tus datos de ubicación, en un texto que dice “Has recibido este correo electrónico porque has activado el historial de ubicaciones, una opción de tu cuenta de Google que guarda los sitios a los que vas en tu cronología privada” por tanto si tenemos activada esa opción, en el lugar que os hemos dicho, los informes se generarán automáticamente, y no tendremos que hacer nada extraordinario para que nos lleguen de manera periódica al acabar el mes o el año.