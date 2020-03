La realidad virtual es una tecnología que en los últimos años está invadiendo todos los órdenes de nuestra vida digital, y que promete imprimir una capa de información virtual sobre el mundo en el que vivimos. Y prueba de ello es Google Maps, que fue una de las primeras apps de mapas que añadieron esta función para los casos en los que decidimos ir de un lado a otro por la calle. Sobre todo cuando optamos por ir andando armados únicamente con la cámara de nuestro dispositivo.

Ese 'Live view' está presente ahora mismo en la versión de iOS y Android pero, como os decimos, solo para el modo navegador. Si queremos simplemente buscar un monumento, o una dirección a la que tenemos que ir para saber lo lejos que estamos, nos tocará esperar un poco hasta que los de Mountain View publiquen la actualización que ahora mismo están probando en la beta.

Busca un sitio y mira (con la cámara) dónde está

Hasta ahora, este 'Live view' estaba disponible solo para el modo navegación y tenía todo el sentido porque no existe mejor manera de saber hacia dónde tenemos que dirigirnos que gracias a toda una serie de cartelitos colocados sobre la imagen que está captando nuestra cámara. Es tan sencillo que no tiene pérdida: aquí recto, luego a la izquierda, más tarde a la derecha y ya hemos llegado.

Es por eso que el 'Live view' que está preparando Google es más o menos lo mismo pero sin movimiento, sin que tengamos definido un trayecto ni nada ya que es una función que busca situarnos los puntos que buscamos en el mapa, ya sea una calle, una empresa, un monumento, un museo, etc. Se trata de una funcionalidad de acceso rápido gracias a un botón que tendremos disponible en pantalla, al igual que los mapas 2D, las vistas del satélite o el centrado en el punto GPS en el que nos encontramos.

via GIPHY

Como podéis ver por la captura que tenéis justo encima, solo hay que señalar un marcador dentro del mapa para que aparezca el botón de 'Live view'. Una vez pulsado tendremos que mover el móvil enfocando a edificios y otros objetos que tengamos enfrente para que Google Maps sea capaz de encontrarnos el lugar de destino.

Como os decimos, es ideal para ver dónde están esos puntos de interés respecto de nuestra posición actual, lo que hace que no nos perdamos. Es más, esa propia visualización en realidad aumentada no se mantiene operativa y cuando bajamos el teléfono se desactiva. Entre otras razones para no tenernos ensimismados mirando a la pantalla no vaya a ser que tengamos algún percance por no estar atentos al tráfico.

Como os decimos, de momento esta función se está probando a nivel interno en Google, dentro de algunas de las betas que han publicado, por lo que esperemos que más pronto que tarde llegue a las releases de nuestros dispositivos.