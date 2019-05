Google Lens se actualiza para hacer "magia" traduciendo textos en tiempo real

Muchos nos hemos visto viajando, ya sea más cerca o más lejos, en lugares donde no teníamos tanta idea del idioma como en otras ocasiones. Esto puede suponer un problema muy serio cuando tan siquiera somos capaces de entender lo que pone en un simple cartel en la calle. En esos casos, hasta ahora nos tocaba tirar de diccionario, si éramos capaces de reproducir la palabra en el teclado del móvil, o simplemente preguntar, algo aún más embarazoso para muchas personas. Pues bien, eso sencillamente se va a acabar en breve, ya que la nueva función de Google Lens llega precisamente para rescatarnos en el extranjero.

Así traducirá textos Google Lens al instante

La firma de Mountain View ha anunciado precisamente que la herramienta de realidad aumentada Google Lens será capaz de ofrecernos traducciones simultáneas de cualquier texto que aparezca en la cámara de fotos de un teléfono con esta app instalada. Con esta nueva función, podemos enfocar a cualquier cartel o documento que contenga palabras en otros idiomas, y ver la traducción a nuestro idioma en tiempo real. Y lo que es más importante, con la ayuda de la realidad aumentada, que hace verdadera magia y transforma los objetos que aparecen delante de la cámara de fotos.

Porque Google Lens no se conforma con decirnos cómo se traduce un texto, qué palabras son las que pueden sustituir ese texto, sino que lo hace de forma virtual para que no haya lugar a la duda. En el vídeo adjunto en el tuit de la cuenta oficial de Google, podemos ver cómo Google Lens es capaz de reproducir el texto de un billete de tren en otro idioma y mostrarlo en nuestro idioma nativo en tiempo real como se puede apreciar. Lo mejor de todo es que no se limita a mostrar el texto, sino que en tiempo real es capaz de "maquetar" ese texto con la apariencia original del documento ya traducido. Vamos, que Google Lens puede calcular el tamaño de letra e incluso el tipo para que todo el nuevo texto cuadre en el mismo lugar donde se encuentra el original.

Sin duda una función que hace unos años nos habría parecido de ciencia ficción, pero que ahora es completamente real gracias a la última actualización de Google Lens, que nos ofrece una de las mejores funciones que nos podían entregar desde la app. Como sabéis, Google Lens es la app de realidad aumentada de Google, y cada vez llega en más móviles de forma preinstalada, normalmente integrada dentro de la app de cámara oficial, donde ya suele ser bastante habitual ver el logotipo de Google Lens junto al disparador de la cámara. Por tanto, debéis estar atentos a Google Lens, y actualizar la aplicación a su última versión, si lo que queremos es disfrutar por fin de esta función, que como veis no necesita nada para activarse, solo enfocar a un texto en un idioma extranjero. Google Lens hará entonces todo lo necesario para hacernos la vida más fácil.