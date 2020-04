La aplicación de fotos de Google es la más popular del mercado, con mucha diferencia. Su nube que guarda automáticamente todas nuestras fotos se ha convertido en toda cronología de nuestra vida, que se va escribiendo sin el más mínimo esfuerzo por nuestra parte. No solo eso, sino que además se ha convertido con el paso del tiempo en una excelente herramienta de edición de nuestras fotos y vídeos. Incluso con todo tipo de efectos automáticos, que permiten darle un toque personal a las creaciones. Ahora se ha podido conocer además que este editor será más preciso aún, permitiendo extraer incluso el audio de estos vídeos.

Quitar audio a un vídeo desde Google Fotos

Como sabéis cuando abrimos una imagen dentro de Google Fotos tenemos opción de realizar muchas cosas con ella. Desde convertirla a un fondo de pantalla a compartirla con otras personas en WhatsApp o cualquier otra app. Pero cuenta además con un extenso editor que nos permite recortar las imágenes, enderezarlas, rotarlas y muchas cosas más, para no tener que recurrir a programas de edición adicionales. Google sigue trabajando en mejoras que mejoren también la edición de vídeos, que es otro de los contenidos que podemos manejar fácilmente con la app.

Ahora una vieja conocida de las filtraciones de distintas apps, la desarrolladora Jane Manchun Wong, ha desvelado una función que ya está integrada en la app de Google Fotos, pero que como suele ser habitual está oculta. Esta permite extraer el audio de un video, o mejor dicho, eliminar la pista de audio de un vídeo cuando lo necesitemos. Este tuit de Jane viene acompañado además de una imagen donde se muestra la función en acción. En esta se puede ver la línea de tiempo del vídeo cuando este se está editando. La idea es que podamos extraer fotogramas de un vídeo sin necesidad de que estos vayan acompañados del audio.

Algo perfecto si lo que queremos es dejar fuera un audio que seguramente no habíamos planeado, y que quizás podría desvirtuar la magia de lo que hemos capturado con el teléfono. En cualquier caso, como suele ser habitual, es una función que de momento está oculta, por lo que los usuarios de Google Fotos no pueden disfrutarla todavía. Aunque lo normal sería que no tardara más de unas semanas en estar disponible para todos. El editor de imágenes de Google Fotos es uno de los más potentes del mercado de apps, ya que cuenta con muchas funciones inteligentes que incluso permiten retocar las imágenes de manera automática, gracias a la inteligencia artificial y las redes neuronales.

Google Fotos ya puede colorear imágenes de manera automática, o resaltar ciertos colores en un fondo monocromo. Son muchas las herramientas de edición disponibles, y sin duda la de extraer el audio de un vídeo es una de las más deseadas por los usuarios, que ven en ella una manera rápida y sencilla de poder darle un toque personal a los vídeos. Estaremos atentos a las novedades de Google Fotos respecto de la edición de vídeos.