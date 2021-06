Google Files por fin estrena una de las funciones más necesarias

Aunque en nuestra mente seguimos diferenciando lo que es un ordenador de sobremesa o portátil de un smartphone, la realidad es que son más parecidos que nunca. Sobre todo porque prácticamente todo aquello que podemos hacer con un ordenador, ya podemos hacerlo con un móvil. La gran diferencia es la interfaz de uso, completamente táctil, pero por detrás, todo prácticamente es igual. Hay igualmente un sistema de archivos en el que podemos copiar y pegar cualquier elemento, o compartirlo con otros dispositivos. Y ahí herramientas como Google Files son perfectas para poder gestionar el sistema de archivos del teléfono.

La novedad que estabas esperando

Si hay un elemento reconocible de Windows, ese es la papelera de reciclaje, el lujar donde tiramos todo lo que no queremos ya en nuestro ordenador, pero con la ventaja de que si cambiamos de opinión podemos recuperar fácilmente el contenido y restaurarlo. Eso es algo que debería existir en cualquier app de gestión de archivos, como es Google Files, pero por muy sorprendente que pueda parecer, no ha sido hasta ahora cuando la app se ha actualizado por fin con esta novedad y esperada característica. De hecho había otras apps, como por ejemplo Fotos de Google que ya contaban con una papelera, no era el caso de Files.

Eliminando duplicados con Google Files | TecnoXplora

Ahora sí, de momento parece que en Android 12, la aplicación está añadiendo una papelera. Esta va a permitir gestionar de otra forma los elementos que eliminamos de nuestro teléfono. Hasta ahora cuando borrábamos un archivo en el sistema con esta app, este directamente desaparecía sin dejar rastro. Ahora con la papelera esto ya no será así, ya que pasará antes un determinado tiempo en ella, hasta que se borre de manera definitiva. En este caso si borramos algo, irá directamente a la papelera, donde se conservará durante 30 días. A partir de ahí, podremos incluso restaurar los archivos para que vuelvan a su lugar, en el caso de elegir esta opción, el archivo volverá a estar disponible en la misma carpeta o directorio donde lo borramos.

Una vez pasados esos 30 días el archivo se borrará por completo sin dejar rastro. Pues bien, la mala noticia es que esta papelera de momento está disponible para los usuarios que cuenten con la beta de Android 12, que de momento tiene un acceso muy limitado. No obstante, es muy posible que en unos días esta pueda aparecer también en aquellos usuarios con Android 11. De hecho lo más normal es que esta novedad sea independiente de la aplicación, y que no tenga que ver en exclusiva con la versión de Android. En cualquier caso se confirma que la app de gestión de archivos de Google por fin va a contar con una función que si bien no es revolucionaria, sí que es imprescindible hoy en día para gestionar los archivos no solo del teléfono móvil, sino de cualquier otro dispositivo que cuente con un sistema de archivos, ya que sin una de estas papeleras es más difícil organizarse.