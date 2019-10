¿Te has parado a pensar cuántas de las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono móvil usas realmente a diario? Es muy posible que más de la mitad de esas apps que tienes en tu móvil, consumiendo memoria y a veces también batería, solo las uses en ocasiones contadas a lo largo del año. Solemos pecamos de ansiosos y queremos tenerlo todo aunque no lo usemos. Esta aplicación tiene más de 100 millones de descargas y es posible que entre esas descargas se encuentre la tuya y casi ni te acuerdes que está ahí en tu móvil ocupando espacio y, posiblemente, dándole una forma de entrar a tu dispositivo a un malware. En el vídeo te contamos de qué aplicación se trata. ¡No tardes en borrar la app de tu móvil!

Sabemos que el mundo de Internet nunca será del todo seguro y es que numerosos virus acechan tras miles de páginas webs y numerosas descargas. Pero, posiblemente lo que no se espera es encontrar estos indeseados malwares dentro de aplicaciones de Android. Aunque esta no es la primera vez que se descubre un virus en terminales inteligentes de Android, nos sigue sorprendiendo la capacidad que tienen los toyanos para llegar a todos lados. Esta reconocida herramienta cuya versión gratuita ha tenido que retirar recientemente Google de su Play Store, suma más de 100 millones de descargas y un número considerablemente elevado de posibles afectados por este virus.

La alarma saltó cuando la compañía de seguridad Kaspersky descubrió que el código de una de las librerías de publicidad de la versión gratuita de la aplicación contenía un intruso maligno, que debe haber sido incluido con las últimas actualizaciones de la app.

Si eres una de las personas que tiene instalada esta aplicación en su versión gratuita, te recomendamos que la elimines cuanto antes de tu dispositivo si no quieres que se termine infectando con el malware que acecha en la app y poner toda tu información en riesgo. En el vídeo te decimos de qué aplicación se trata para que puedas borrarla y tener tu móvil a salvo.

