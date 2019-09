Los servicios de suscripción se han convertido en el nuevo estándar a la hora de consumir contenidos de todo tipo. Ya sean audiovisuales, como las plataformas de streaming televisivas o musicales, o también de aplicaciones y juegos, como las que vemos en las principales videoconsolas. Google ha tomado buena nota de ello y ya tiene listo su servicio de suscripción a Google Play, y ahora no se trata de rumores o filtraciones como las conocidas en los últimos meses, sino que ha sido la propia Google la que ha desvelado que algo se está cociendo relacionado con este programa para Google Play.

Google ya habla abiertamente de Google Play Pass

Ha sido la propia Google la que a través de su cuenta de oficial de Twitter ha desvelado Google Play Pass, al menos el nombre de la plataforma, y nos ha emplazado para conocerla muy pronto. Ese es básicamente el mensaje que nos envía Google con este tuit, pero que detrás esconde muchas más cosas, y todo un servicio de suscripción que podría cambiar la forma en que consumimos contenidos de la tienda de Google. Un servicio de suscrición que debería funcionar de manera similar a como lo hacen otras plataformas.

Aunque parece que no se extenderá a todos los contenidos con los que cuenta Google Play, más allá de las apps y los juegos, no entrarán en esta suscripción las películas, libros o música. Con ella podríamos tener acceso Premium a juegos y aplicaciones seleccionadas todos los meses, una manera de acceder a numeroso contenido de pago cada mes, y no estar pensando en comprar unos u otros contenidos. Normalmente si nos fijamos en servicios similares de otras plataformas, como por ejemplo en algunas videoconsolas, podríamos contar con juegos de pago que con esta suscripción serían gratis por completo y para siempre.

Lo normal será disfrutar de un catálogo más o menos amplio con una serie de juegos y apps de pago a los que podemos acceder libremente y que se renueva cada mes. Un método de suscripción que llegará prácticamente a la vez que Stadia, el primer servicio de juego en streaming de Google, y que echará a andar el próximo mes de noviembre. Este servicio también contará con una suscripción, pero en este caso hablamos de juegos que en su mayoría están fuera de Google Play.

Por lo que hemos conocido hasta ahora, gracias a la filtración de Android Police, parece que no será una suscripción cara, al menos en Estados Unidos, ya que en unas imágenes se podía ver perfectamente que tras diez días de prueba gratuita, se podía disfrutar de la suscripción por 4,99 dólares al mes, lo que es mucho menos de lo que estamos acostumbrados por muchos otros métodos de suscripción, que normalmente suelen doblar su precio. Así que es de esperar que antes de que finalice el año tengamos ya este servicio de suscripción en marcha, con el que sin duda muchos vamos a poder disfrutar aún más de los contenidos de la tienda de Google.