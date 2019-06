Google Stadia ya tiene precio, fecha de lanzamiento y listado de juegos

La apuesta de Google por el mundo del videojuego con mayúsculas se llama Stadia. Hablamos de una plataforma virtual, que no necesita descargas de ningún tipo ni tampoco una consola física en la que cargar los jugos, porque todo se ejecuta a muchos kilómetros de nuestro hogar. Pero a pesar de ello, permite jugar a títulos de primer nivel en resolución 4K. España será de los primeros países en contar con esta nueva plataforma de videojuegos, y ya tenemos todos los detalles sobre su precio y catálogo de juegos.

Lanzamiento y precio de Google Stadia

Será el próximo mes de noviembre cuando la plataforma de Google eche a andar. Y lo hará en doce países, entre los que se encuentra España, donde desde hoy ya se puede reservar la Founder´s Edition, una edición para los primeros usuarios de la plataforma, que contarán con un pack valorado en 200 euros por un precio bastante ajustado. El precio de esta edición de estreno es de 129 euros, que podemos abonar hoy mismo en su web oficial para ser de los primeros que forme parte de esta plataforma.

Todos los dispositivos donde se podrá jugar a Stadia | Google Stadia

Dentro de esos 129 euros vamos a recibir una edición limitada del mando de control de Stadia en color azul marino, así como un Chromecast Ultra, con el que podemos enviar contenidos en 4K a través de la conexión Wifi, así como tres meses de suscripción al servicio, y otros tres meses para regalar a un amigo. También tendremos preferencia a la hora de elegir nuestro nick o apodo dentro de la plataforma, y podremos lucir orgullosos una especie de insignia que nos distinguirá como de los primeros usuarios de la plataforma.

Suscripciones de Google Stadia | Google Stadia

El resto de jugadores que no se hagan con este pack tendrán que esperar a 2020 para poder jugar. A partir de entonces, las suscripción mensual de la modalidad Pro será de 9,99 euros, mientras que habrá otra suscripción gratuita, que ofrecerá lo mismo pero con resolución Full HD. Eso sí, en el caso del catálogo de juegos, las suscripciones de pago recibirán gratis juegos, mientras que las suscripciones normales no podrán tampoco disfrutar de descuentos en los juegos. Otra de las diferencias entre ambas suscripciones será el sonido, 5.1 Surround en el caso de la de pago y estéreo en la gratuita.

Catálogo de juegos

Stadia no es una plataforma de juegos casuales Android, para nada, de hecho el catálogo que ha presentado hoy Google demuestra que va muy en serio y quiere competir con otras plataformas más asentadas. De hecho cualquier juego para PC será susceptible de ser jugado en esta plataforma, además siempre con los mejores gráficos posibles. El listado completo de juegos es el siguiente:

Founder´s Edition de Stadia | Google Stadia

Assassin’s Creed Odyssey, Baldur’s Gate III, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Gylt, Metro Exodus, Farming Simulator 19, NBA 2K19, GRID, The Crew 2, Football Manager 2020, Power Rangers: Battle for, the Grid, Mortal Kombat 11, Dragon Ball 2: Xenoverse, Thumper, Darksiders Genesis, Trials Rising, Wolfenstein Youngblod, The Elder Scrolls Online, Get Packed, The Division 2, Doom, Rage 2, Final Fantasy XV, Doom Eternal, Samurai Shodown, Just Dance, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider.

Como podéis comprobar, es un catálogo con juegos de primera, y pesos pesados como Destiny, The Elder Scrolls Online, Doom Eternal, Wolfenstein, Doom o Mortal Kombat 11 que nos da una idea de lo en serio que va Google con esta plataforma.