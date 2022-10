Google Chrome va a dejar de funcionar en estos móviles Android

De vez en cuando nos topamos con versiones de software que dejan de ser aptas para determinados dispositivos. Es algo bastante habitual ver cómo una app deja de ser compatible con numerosos dispositivos por nuevas actualizaciones. Y eso es algo que está pasando ahora con Google Chrome, el navegador web más popular del mercado, que va a dejar de ser compatible con varios móviles Android, que por otro lado hay que decirlo, son bastante veteranos ya, por lo que se pueden entender este fin de la compatibilidad. Pero vamos a conocer de qué dispositivos estamos hablando.

Deja de ser compatible con esta versión de Android

Ahora hemos conocido que la versión 107 de Google Chrome deja de ser compatible con Android 6 Marshmallow, lo que quiere decir que todos los móviles que corren sobre esta versión del sistema operativo no van a poder utilizar de nuevo este navegador. Por tanto, la versión 106 fue la última con soporte para este sistema operativo. No quiere decir exactamente que deje de funcionar en estos móviles, pero lo que sí va a ocurrir es que no se volverá a actualizar para estos dispositivos en lo que a parches de seguridad se refiere.

Navegador Chrome en un smartphone | Pexels

Esto quiere decir que puedes seguir navegando con este navegador, pero que lo debes hacer bajo tu responsabilidad, ya que no tendrás protección frente a posibles amenazas, que las suele haber, y muchas, alrededor de este Chrome. Eso sí, hay que reconocer que el alcance de esto es muy limitado, porque ya no son muchos los usuarios que usan Chrome desde móviles o tabletas con este sistema operativo. Es más probable que todavía haya tabletas con él y se usen con cierta asiduidad, que un teléfono, que ya no debe ser compatible con prácticamente nada.

Android 6 Marshmallow tiene ya 7 años a sus espaldas, por lo que como decimos, es poco probable que haya muchos usuarios que todavía lo usen en sus dispositivos, pero cosas más extrañas hemos visto, eso es evidente. No es nada nuevo que con el paso de los años los dispositivos van perdiendo soporte para distintas apps, y aunque el hardware siga estando a la orden del día, los desarrolladores no pueden seguir manteniendo el software eternamente. Peor si tienes uno de estos dispositivos y lo sigues utilizando, debes tener en cuenta que antes o después va a ser imposible hacerlo, no sin correr muchos riesgos cada vez que introduces datos sensibles en el terminal.

El principal problema de los dispositivos antiguos con software obsoleto, es que son una puerta abierta de par en par para que los hackers puedan acceder a esos datos sensibles, como nuestras credenciales bancarias o introduciendo apps de clics de publicidad en segundo plano. Así que ya sabes, a partir de la versión 107 de Chrome no vas a poder navegar seguro si todavía cuentas con un dispositivo que cuente con este sistema operativo, Android 6 Marshmallow. Desde luego puede ser un buen momento para plantearse dar el salto a algo más moderno.

