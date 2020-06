En nuestros teléfonos móviles tenemos instaladas un montón de aplicaciones que, a menudo, ni usamos o ni sabemos que las tenemos. Últimamente, los rumores sobre que Google ha instalado una herramienta sobre la COVID-19 sin el permiso de los usuarios se ha extendido de forma significativa. Sin embargo, ¿qué es esa aplicación? ¿La ha instalado Google de verdad? ¿Para qué sirve? Te lo contamos todo en el vídeo superior.

A medida que pasa el tiempo, en nuestros teléfonos se van acumulando una gran cantidad de aplicaciones. Algunas como las que vienen de fábrica o preinstaladas se pueden quitar de nuestros terminales, sin embargo, esta opción no te la ofrecen todas. Cuando una aplicación no se puede desinstalar y no la vamos a usar se puede inhabilitar para que no nos moleste. Puedes aprender a hacerlo en este vídeo.

Aparte de estas aplicaciones que vienen instaladas al comprar el móvil, es muy normal que, sin darte cuenta, tu terminal esté repleto de herramientas que ni siquiera usas. Puede que te descargaras un juego al que solo jugaste una vez, o una aplicación con la que editaste una foto o firmaste un documento y no hayas vuelto a reparar en que siguen ahí. Estas aplicaciones ocupan espacio en tu terminal que podrías aprovechar para otras cosas más útiles, como guardar tus fotos, si haces limpieza cada cierto tiempo.

Con la pandemia de la COVID-19, Google comenzó a ofrecer en los terminales Android información en tiempo real sobre el coronavirus. De esta forma, sus usuarios podían estar informados todo el tiempo acerca de las novedades de la enfermedad. En algunos países, los gobiernos han implementado una aplicación de rastreo de personas, para controlar cómo evoluciona la enfermedad.

¿Cuál es la situación en España? En el vídeo superior te explicamos si Google ha instalado una aplicación para la COVID-19 en tu teléfono y por qué lo habría hecho.

