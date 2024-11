Gmail estrena una sencilla pero muy útil función para buscar correos electrónicos

La aplicación de correo electrónico de Google sigue actualizándose con funciones que aunque no supongan un cambio brutal a nivel visual, sí que aportan muchas veces un matiz de comodidad a la hora de gestionar las decenas o centenares de correos electrónicos que nos pueden llegar al día a nuestra bandeja de entrada. En el caso de esta nueva actualización, es realmente útil, tanto que no entendemos cómo no llevaba mucho más tiempo disponible en la aplicación de correo, de esas cosas que no entendemos, pero que damos gracias porque Google por fin haya reparado en ellas.

Ordena más fácilmente tus correos

El nuevo ajuste que podemos aplicar a la bandeja de entrada de Gmail es esencial no solo en una app de correo electrónico, sino en cualquier otra donde debamos gestionar multitud de archivos, o en este caso correos, que cuenten con diferentes fechas de entrada. Y es que los primeros usuarios comienzan a llamar la atención sobre una nueva función que ha aparecido en sus bandejas de entrada de Gmail. Una funcionalidad genial que sin duda alguna facilita mucho las cosas a la hora de recorrer esa bandeja.

Y es que por fin es posible ordenar los mensajes de la búsqueda en ella mediante fecha. Porque ahora tenemos la opción de que los correos se ordenen bien desde los más recientes, o mostrando primero los más relevantes. Lo primero de ello es la función más útil de las que llegan, ya que por fin nos permite elegir ver primero los mensajes más recientes o todo lo contrario. De esta manera se añaden dos formas diferentes más de ordenar la bandeja de entrada, de una manera mucho más lógica y sencilla desde luego.

Eso sí, esto parece que está disponible solo para algunos usuarios afortunados, que no somos nosotros precisamente. Y es que hemos comprobado que nuestra versión de Gmail es exactamente la misma que la del filtrador que ha mostrado este nuevo modo de orden en la bandeja de entrada en la red social X. Este ha aclarado que cuenta con la versión 2024.10.27.690767349.Release de Gmail, que es exactamente la misma que tenemos instalada, y en cambio a nosotros no nos aparece nada de esto, y mucho menos el icono de Gemini que vemos también en la captura de pantalla compartida.

Así que de momento nos tocará esperar seguramente a un cambio de servidor del lado de Google para que estos cambios tengan efecto en nuestra bandeja de entrada de Gmail, al menos a la hora de hacer búsquedas. Y es que estas novedades se dejan ver a la hora de hacer una de ellas, para así mostrar los resultados de la manera que más nos convenga en cada momento, ya sea ordenándolos por fecha o por los más relevantes. Este último un criterio de búsqueda que la verdad nunca he terminado de entender, porque lo relevante para Gmail no siempre es lo mismo que para nosotros, pero para gustos colores. Esperamos que en cuestión de horas o días podamos disfrutar ya de estas interesantes novedades.