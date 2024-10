Gmail estrena la IA de Ayúdame a escribir también en la web

Las herramientas de IA son sin duda alguna las estrellas ahora mismo en el mercado tecnológico. Hemos visto cómo a lo largo de los últimos meses han ido llegando a todo tipo de plataformas nuevas herramientas que nos han ayudado a crear contenidos de todo tipo de una manera sencilla. Las relacionadas con la escritura son unas de las herramientas más comunes en la nueva ola de IA, y Google lleva muchos meses apostando por ellas, tanto en nuestros móviles como en los PCs. En este caso acabamos de conocer que una de las mejores funciones de Gmail se está expandiendo ahora a la versión web de la aplicación.

Ahora también desde el ordenador

Estas herramientas de escritura de Gmail ya estaban disponibles para muchos usuarios en su versión para smartphones, aunque de momento somos otros muchos los que no tenemos acceso a ellas, por barreras de idioma y regiones o sobre todo por no estar suscritos a la IA Premium. Pero ahora estas primeras herramientas basadas en IA de Gmail están dando un salto también a la versión web de la aplicación de correo electrónico.

De hecho, Google nos ha mostrado cómo funcionan estas nuevas herramientas y cómo se van a poder activar para mejorar la redacción de nuestros correos electrónicos. Este nuevo acceso directo aparecerá directamente en el cuerpo de texto del correo, como habitualmente vemos las sugerencias de léxico en color gris, concretamente con la palabra Pulir, al menos según lo que hemos visto en el material compartido por la propia Google.

Una vez que pulsemos sobre este botón de Pulir en la versión web de Gmail, veremos cómo las habituales transiciones de Gemini hacen su aparición y la IA comienza a reimaginar el texto que hemos escrito previamente nosotros en el cuerpo de texto. Recibirismo a cambio un nuevo borrador escrito de una manera diferente, y probablemente mejorando nuestra redacción original, o no, todo depende obviamente de nuestro nivel de exigencia.

Esta función por tanto ahora está disponible tanto en nuestros móviles como en los PCs en versiones adaptadas a cada uno de los formatos de estos entornos. Hasta ahora esta herramienta se mostraba en el cuerpo de texto como Refinar mi borrador, pero ahora adopta este nombre mucho más sencillo y directo, como es el de Pulir. Ahora bien, si te has dado cuenta de que esta función no ha aparecido ni en tu móvil ni en tu PC, es porque no estás suscrito al plan Premium de Gemini, que es el que nos da acceso a estas funcionalidades por ahora exclusivas. Aunque no sería de extrañar que a lo largo de los próximos meses esta pase a formar parte total o parcialmente de la versión gratuita de la IA de Google.