Gmail ahora es más seguro que nunca, llega el cifrado para sus correos

Si hay algo que preocupa a los usuarios de apps de mensajería o correo electrónico es sin duda la seguridad de sus datos. Por tanto, es también una preocupación para las grandes empresas tecnológicas, que han tenido en este tipo de funcionalidades una forma de diferenciarse respecto de su competencia, y por qué no de atraer a esos usuarios que se sientes inseguros con estas apps. En estos años hemos visto cómo el cifrado de extremo a extremo se ha extendido por apps como WhatsApp, y ahora por fin parece que esto va a llegar a también a los usuarios de otra de las apps más importantes desde hace años, como es Gmail.

El cifrado por fin se estrena en Gmail

La aplicación de correo electrónico de Google está empezando a probar una de sus funciones más revolucionarias. Lo es así porque el cifrado de extremo a extremo normalmente nos permite tener la certeza de que los mensajes que enviamos y recibimos, no pueden ser leídos por terceras personas, esto quiere decir, que los hackers no pueden acceder al contenido de nuestros mensajes, incluso en el extremo de que estos datos cayeran en sus manos físicamente. Ahora sabemos que Google está llevando el cifrado en primer lugar a las cuentas de Gmail corporativas, Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus y Education Standard.

En todas ellas van a comenzar a probarlo a modo de beta, por lo que todavía no se trata de la versión final y estable, y por tanto hay posibilidad de que todavía pueda producirse algún tipo de fallo, pero lo habitual es que no sea así. De esta forma los datos en forma de correo electrónico que se envíen a partir de ahora desde estas cuentas no podrán ser descifrados por los hackers. De hecho, es tal el nivel de seguridad que tan siquiera los servidores de Google pueden descifrar estos datos, ya que como en otros métodos de este tipo, las claves para descifrar los datos y en este caso los mensajes, solo están disponibles en los dispositivos de los participantes en la comunicación, en este caso el emisor y el receptor del correo electrónico.

La propia compañía californiana asegura en su comunicado de hace unos días que “"El uso del cifrado en Gmail garantiza que los datos confidenciales en el cuerpo del correo electrónico y los archivos adjuntos sean indescifrables para los servidores de Google" Esto quiere decir que solo los usuarios de la aplicación estarán capacitados para desencriptar los mensajes, algo que lógicamente se realiza de manera automática por parte de Gmail cada vez que se envía o recibe un mensaje. Eso sí, de momento las empresas que elijan este método de encriptación, deberán elegir alguna compañía que gestione esa tecnología de seguridad, o bien que la propia empresa cree su software para gestionarlo. Por lo que de momento es evidente que el entorno creado para ello está bastante orientado a lo empresarial. Por lo que es de esperar que todavía tengamos que esperar meses para que esto pueda llegar a las cuentas personales.