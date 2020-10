Evita que otras personas accedan a tu cuenta de TikTok con este truco

Tiktok se ha convertido en la red social más popular del momento no sólo entre los jóvenes, ya que cada vez es más variado el perfil de sus usuarios. Es conocido por todos el interés que existe por el robo o el hackeo de cuentas para fines pocos lícitos por lo que deberíamos, en la medida de lo posible, no ponérselo más fácil. Si quieres prevenir que te suceda además de mantener tu perfil fuera de las miradas indiscretas, sigue leyendo porque te va a interesar lo que te vamos a contar.

Hoy por hoy accedemos a TikTok desde cualquier lugar sin necesidad de tener instalada la aplicación. Podemos iniciar sesión desde cualquier dispositivo que disponga de navegador Web, por lo que entramos en nuestro perfil desde donde no lo hacemos habitualmente y al terminar cerramos el navegador y apagamos, hasta ahí aparentemente todo correcto. Pero en realidad hacer esto puede suponer un problema, ya que no hemos cerrado la sesión, por lo que, si alguien quisiera podría entrar de nuevo en la aplicación y encontrarse con nuestro perfil abierto.

De esta forma no sólo podrán ver el contenido, sino que también podrán suplantarte y hacer uso de tu perfil en su totalidad, desde ver los contenidos, los perfiles que sigues, tus opciones de seguridad, subir contenido en definitiva todo. Por lo que debes de ser cuidadoso y cerrar la sesión para desconectarte en estos dispositivos o usar el truco que a continuación te contamos.

Cómo encontrar las sesiones abiertas

Evita tener que ir en busca de los dispositivos y lugares donde te has conectado en los que tengas sesiones abiertas e ir cerrándolas. Sobre todo si por casualidad has iniciado en un dispositivo que no era tuyo o no tienes cerca. Hay una manera mucho más sencilla para localizar desde donde has utilizado Tiktok, sigue los siguientes pasos y protege tu cuenta:

Cerrando la sesión de TikTok en otros dispositivos | Tecnoxplora

Entra en TikTok y pulsa sobre “yo” para entrar en las opciones de configuración

Selecciona la opción “Seguridad”

A continuación, en “Tus dispositivos”

De esta forma se despliega la lista de los dispositivos en los que hay actualmente una sesión abierta y nos indica la fecha en la que inicio.

Selecciona la sesión y junto a esta nos aparece un icono con forma de cubo de basura, toca sobre él para eliminar el dispositivo. Al hacerlo nos aparece un mensaje para confirmar que queremos hacerlo, pulsa sobre eliminar y automáticamente la sesión quedará clausurada. Realiza cada cierto tiempo este sencillo procedimiento y conseguirás mantener a salvo tu cuenta de TikTok de las miradas indiscretas y de las malas intenciones.

La aplicación nos ofrece otras opciones de seguridad para proteger nuestros perfiles como la verificación en dos pasos que nos avisa si alguien está intentando entrar en nuestra cuenta. Pero en este caso no nos sirve de nada puesto que al estar identificado con usuario y contraseña no nos la solicitará de nuevo, quedando así completamente desprotegidos, de ahí la importancia de saber si existen otros dispositivos con otras sesiones abiertas.