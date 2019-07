En estos días tan tórridos es difícil mantener nuestros móviles a una temperatura óptima. Nosotros mismos nos damos cuenta muchas veces de que el calor que desprende nuestro Smartphone no es normal, y tendemos a dejar de utilizarlo cuando notamos un calor más alto de lo normal. Pero no hay que esperar tanto para darse cuenta de que el teléfono está muy caliente. De hecho podría ser demasiado tarde para poder reaccionar. Por esa razón lo mejor estos días es contar con una app que sea capaz de decirnos si el teléfono está demasiado caliente. Algo extremadamente útil estos días en los que seguimos haciendo un uso intensivo del terminal en situaciones que no son especialmente buenas para ellos.

Conoce cuándo está demasiado caliente tu móvil

Las herramientas de monitorización del móvil son muy comunes en la tienda de Google. De hecho son muchos los usuarios que las utilizan durante todo el año, tanto para predecir posible calentones como todo lo contrario en el invierno, aunque otros muchos instalan estas apps por simple curiosidad para saber cómo trabaja la CPU del móvil y demás componentes. Hay una app llamada CPU Monitor - temperatura, usage, performance que es perfecta para este cometido de conocer el estado del móvil y la temperatura a la que está funcionando.

Con esta app sabemos siempre cómo está la temperatura del móvil | System monitor tools lab - Cpu Ram Battery

Esta app ha sido diseñada para mostrarnos todo tipo de datos acerca de cada uno de los componentes del móvil, pero sin duda alguna los más interesantes e importantes también son los que tienen que ver con la batería y el procesador del teléfono. Ambos componentes son los que más se calientan y le dan más calor al resto del teléfono, por lo que deben ser esos a los que tengamos especialmente vigilados. Esta app nos muestra la temperatura de ambos componentes, y lo que es más importante, nos alerta cuando su temperatura es demasiado alta.

Además, podemos utilizar sus widgets para mostrarnos esta información desde la misma pantalla de inicio del teléfono. Esto nos permite tener mejor controlada la temperatura de ambos componentes sin tener que estar accediendo continuamente a la app para ir a los apartados donde se encuentra la temperatura de estos componentes. Como es lógico, cuando la temperatura del procesador o de la batería, o de ambos esté muy alta, recibiremos notificaciones con esas temperaturas elevadas, para que tomemos cartas en el asunto.

Consejos para mantener el móvil a buena temperatura

Los consejos son obvios, pero no por ello debemos dejar de recordarlos. Ya que es crucial no utilizar el móvil al sol, esto es algo que sube la temperatura de inmediato. Pero si hay algo peor que eso es utilizar el móvil tanto al sol como en la sombra con una funda de silicona o similar. Esto impide evacuar el calor y aumenta mucho la temperatura. Hay fundas específicas que permiten evacuar el calor a través de unas rejillas. Por tanto aparte de contar con esta app para saber cuándo se calienta demasiado el teléfono, lo mejor sin duda es tener sentido común y ser conscientes del lugar donde estamos utilizando el móvil en pleno verano.