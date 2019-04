Quién no ha chateado alguna vez con WhatsApp en el ordenador de la oficina. Es evidente que no se trata de lo más recomendable que podemos hacer en nuestro trabajo, pero es algo bastante común. El problema de chatear desde el PC, es que nuestros compañeros pueden ver lo que estamos recibiendo en los distintos chats. Puede que no vean el texto de los mensajes que recibimos, pero es mucho más sencillo ver las imágenes que nos han enviado. Pues bien, para evitarlo, hay una extensión para el PC que nos resuelve este problema.

Extensión Hide WhatsApp | Chrome Store

No podemos evitar tener compañeros y compañeras de trabajo "cotillas" pero sí podemos evitar que vean nada de lo que recibimos en los chats de WhatsApp a través del ordenador. Cuando recibimos una imagen, esta normalmente llega al chat en forma de miniatura, por lo que si tenemos a alguien cerca de nosotros en la oficina, y no nos damos cuenta, podría ver una imagen de nuestro chat fácilmente. Para evitarlo, si utilizamos el navegador Google Chrome, podemos dirigirnos al Chrome Web Store, la tienda de extensiones de Google para su navegador web.Entre estas extensiones podemos encontrar una llamada Hide Media y que como su propio nombre indica, ha sido diseñada para ocultar el contenido multimedia que recibimos en nuestro ordenador. Una vez que instalamos esta extensión, y después de reiniciar el navegador Chrome, cuando abramos WhatsApp Web veremos los cambios de inmediato. Ahora cuando recibamos una imagen, esta aparecerá completamente oculta, vamos, desenfocada hasta el punto de no reconocer lo que esta contiene, que es justo lo que queríamos.

Imagen oculta después de instalar la extensión | Chrome Web Store

Por lo tanto, cuando recibamos las imágenes, los "cotillas" a nuestro lado no podrán disfrutar viendo estas. Y solo se podrán ver en el momento que pulsemos sobre la imagen recibida. En ese momento esta se verá como se envió originalmente. Como veis, una manera efectiva de proteger nuestras fotos cuando estamos en entornos potencialmente peligrosos para el arte de chatear. Lo mejor de todo es que se trata de una extensión de Chrome que prácticamente no ocupa sitio en nuestro ordenador, y que además podemos revertir cuando queramos desinstalando esta extensión de nuestro ordenador. Entonces todo volverá a ser normal y se verán las imágenes tal y como las recibimos.