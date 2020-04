Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre están ahí presentes y disponibles para cuando es necesario. Y tristemente estos días están siendo más necesarias que nunca, por la epidemia de coronavirus que estamos sufriendo y por el Estado de Alarma derivado de ella que se ha instaurado temporalmente en nuestro país. Estos son días de mucha actividad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y siempre es beneficioso que los canales de comunicación con estos cuerpos sea lo más diverso e inmediato posible, sobre todo evitando que se saturen esos medios de contacto con estas fuerzas. Y una excelente oportunidad para estrechar los lazos con estos cuerpos desde nuestro móvil.

AlertCops, la app oficial para contactar con las FFCCSE

Hay una app disponible tanto para iOS como para Android desarrollada por el Ministerio del Interior para tener un nexo de comunicación más estrecho entre los ciudadanos y estas fuerzas. Es una aplicación que nos permite contactar con las fuerzas de manera sencilla, como por ejemplo a través de un chat permanente, desde el que vamos a poder resolver algunas dudas relacionadas con cualquier situación violenta o fuera de lo común que hubiere de ser puesta en conocimiento de los cuerpos de seguridad.

AlertCops | Ministerio del Interior

Dentro de esta app podemos hacer varias cosas. Además del chat, podemos llamar a la comisaría de Policía que esté más cerca de la ubicación de nuestro teléfono, si fuera necesario en un momento dado. Pero se pueden emitir muchas más alertas, como por ejemplo en el caso de ser víctimas de robo, atraco o un asalto. También de actos vandálicos y de daños, agresiones o peleas, agresiones sexuales, violencia de género, acosos escolar, radicalismos o alertar de personas pérdidas o desaparecidas.

También podemos emitir alertas de prueba, para comprobar que el servicio funciona correctamente. Lógicamente hay que ser responsables a la hora de enviar alertas a los cuerpos de seguridad para evitar que estas alertas no sean veraces o movilicen efectivos cuando realmente no es necesario. Pero esta app de AlertCops no ha sido diseñada solo para contactar nosotros con los Cuerpos de Seguridad, sino que el canal de comunicación también se da a la inversa. Ya que podemos recibir también notificaciones en nuestro móvil por parte de estos cuerpos. Algo muy útil sobre todo en estos momentos donde todos tenemos que permanecer confinados en nuestras casas, y debemos respetar los decretos que se han puesto en marcha para contener la epidemia.

Esta aplicación además nos permite compartir nuestra ubicación con nuestros familiares o amigos, e incluso con las Fuerzas de Seguridad en el caso de que sufras algún tipo de accidente o hayas sido víctima de algún delito. Por tanto es una app doblemente útil, ya que nos permite denunciar cualquier hecho delictivo del que hayamos sido testigos, y además nos mantiene informados y al día de todas las alertas y consejos de seguridad que puedan emitir las autoridades a través de este método, y si antes ya era útil, ahora lo es mucho más con la situación que estamos viviendo.