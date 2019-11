Es algo que siempre se ha hecho con normalidad en nuestros ordenadores personales, el cambiar las fuentes del sistema operativo o de una determinada aplicación por otras que nos gusten. Las tipografías dan vida a libros, periódicos y también a nuestros dispositivos inteligentes. Estos pueden expresar mucho con una fuente diferente, y eso es precisamente lo que podemos hacer con nuestro teléfono, instalarle distintas fuentes que a su vez podemos aplicar para darle un aspecto distinto al terminal. Hoy os traemos una app perfecta precisamente para ambas cosas, pero centrada en Instagram, por un lado para encontrar nuevas fuentes que nos agraden y poro otro para aplicarlas a la app.

Utiliza una app para buscar y aplicar fuentes en Instagram

Os traemos una app que nos puede hacer ambas cosas, buscar e instalar nuevas fuentes. Como sabéis, no todas las fuentes son libres de uso, y están sujetas a los derechos de sus creadores. Esta app llamada Cool Fonts for Instagram - Fancy Text Designer precisamente ofrece un buscador de fuentes libres de derechos, para que no haya problemas en el futuro. Podemos buscarlas de diferentes diseños y ordenadas de diferentes maneras, ya sea de manera alfabética, por popularidad o bien por fecha de lanzamiento. Por tanto siempre vamos a poder acceder a las mejores apps del momento y por tanto esas que están gustando más en la comunidad.

Luego en el apartado de edición de las fuentes de la app, también nos ofrece multitud de utilidades de lo más interesantes. Una de ellas es la poder sustituir fuentes de Instagram, eso sí, dependiendo de la marca del móvil que tengamos, porque depende mucho de las capas de software de los fabricantes el que podamos cambiar esos parámetros. Cuando queremos cambiar fuentes del sistema, de hecho hay móviles que necesitan ser rooteados para que se puedan cambiar las fuentes fácilmente. En cualquier caso esta app lo que hace es ofrecer nuevas fuentes cuando escribimos nuestros mensajes, comentarios o post no solo en Instagram, sino también cuando estamos en otras apps como Facebook o Twitter.

La app viene en este caso con hasta 140 fuentes diferentes, que nos permiten darle un toque original y más adaptado a nuestros gustos a las publicaciones de las diferentes redes sociales. Para poder utilizar esta app necesitamos conceder antes permisos de accesibilidad del sistema, de lo contrario no se podrán alterar los parámetros y por tanto las fuentes de la aplicación. De esta manera vamos a poder disfrutar de un diseño en las apps totalmente novedoso, y lo más importante, que va a sorprender y mucho a nuestros amigos en las redes, entre los que vamos a destacar con fuentes diferentes, originales y muy coloridas.