Si por desgracia has terminado el año soltero, en 2020 las cosas pueden cambiar y mucho si te lo propones. Las formas de encontrar pareja ya han cambiado y bastante y si nos pasamos el día con el móvil en la mano podemos aprovechar para encontrar a nuestra futura media naranja. Hay multitud de aplicaciones tanto para iOS como para Android que nos permitirán conectar con otras personas hasta que surja la chispa.

Conecta con tu media naranja gracias a estas aplicaciones

Una de las principales aplicaciones para ligar con el móvil es sin duda es Tinder que se sitúa a la cabeza de su categoría al conseguir millones de usuarios registrados. Podemos registrarnos utilizando nuestro perfil de Facebook y vincular diferentes servicios como por ejemplo Spotify o Instagram para mostrar esta información en nuestra biografía. Lo importante es que debemos de saber vendernos y aparte de introducir nuestro nombre o edad, también hay que incluir una pequeña descripción. Las fotos son tremendamente importantes y podrás importarlas desde tu fototeca o desde Instagram. Una de las fotografías que subas deberá de estar fijada para que sea la primera que vean las personas que hagan swipe.

Esta aplicación se basa en conseguir un ‘match’, es decir, que dos personas se aprueben porque se gustan física o mentalmente dependiendo de la biografía. Simplemente deslizado hacia la derecha o la izquierda daremos un ‘like’ o un ‘no’ dependiendo de si nos gusta esa persona o no. También tenemos la posibilidad de seleccionar nuestros gustos sexuales y configurar si buscamos una relación con un chico o una chica para que se ajusten los resultados que obtenemos. Una vez que hemos hecho el ‘match’ podremos iniciar una conversación con esta persona para ver si hay feeling o no.

Esta es una aplicación gratuita en un principio aunque incluye también una serie de funciones Premium bajo pago que nos ayudarán a conseguir pareja. Aunque no recomiendo hacer el pago de este paquete de funciones ya que igualmente se consigue sacar un match. Tinder está disponible para descargar tanto en iOS como en Android.

Happn | Happn

A todos nos ha pasado que hemos ido andando por la calle con total tranquilidad y nos hemos cruzado con alguien que queríamos que conocer al momento. Si eres una persona no muy carismática para conocer gente por mitad de la calle la aplicación happn te permitirá encontrar a esas personas con las que te has cruzado por la calle. Simplemente deberás de darle ‘like’ a las personas con las que te has cruzado y empezar a hablar. De esa mirada que en la que os habéis encontrado por la calle puede surgir una bonita relación. Debemos de tener en cuenta que no siempre la gente va buscando pareja ya que también puede surgir una bonita amistad fruto de pasar en un momento dado por la calle.

Aunque esta aplicación es gratuita tanto en Android como en iOS si quieres acceder a todas las funciones de esta aplicación deberás de pagar. Con la suscripción tendrás acceso a 10 ‘holas’ con los que mandar flechazos a quien te llamó la atención y también ser invisible ante tus compañeros de trabajo o de clase.