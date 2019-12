Ahora que vuelve enero, nos enfrentamos a unos de los momentos más complicados del año: la cuesta de enero, organizarnos, ahorrar, llegar a fin de mes. Si quieres organizar 2020 y quieres que no te falte para las próximas vacaciones o simplemente quieres organizarte mejor con tus gastos e ingresos, hay aplicaciones que te ayudarán.

Hay aplicaciones que te ayudan a organizar ingresos y gastos y tenerlos controlados de un solo vistazo o aplicaciones que redondean lo que pagas y te permiten que vayas ahorrando algo cada día. Pero hay una muy interesante cuya función consiste en hacerte ahorrar de forma tradicional: en la hucha de casa. La aplicación Desafío 52 semanas organiza todo el año para que cumplas los objetivos. Si no tienes dinero para un viaje y no sabes cuándo empezar a ahorrar o si para Navidad del año que viene quieres comprar una televisión o un ordenador o una cámara de fotos.

Ahorrar | Desafío 52

Ahorra para conseguir lo que necesitas

La aplicación es muy sencilla y simplemente tendrás que ir marcando objetivos. Añade tus objetivos y establece el dinero aproximado que te puede costar. También tendrás que marcar un reto semanal que recomendamos que empiece siendo pequeño ya que irá multiplicándose a medida que pase el tiempo. Por ejemplo, un euro o dos euros a la semana al principio. Aunque dependerá de tu objetivo.

Automáticamente, la aplicación Desafío 52 semanas irá diciéndote cada semana cuánto debes echar en la hucha para llegar correctamente a tu objetivo cuando sea el momento. Podrás ver en un vistazo a la app todas tus metas, el porcentaje que queda para cumplir el objetivo, cuánto dinero has alcanzado, cuánto dinero es la meta o cuántas semanas te quedan para conseguirlo, así como la fecha en la que terminará. Si te quieres ir a Nueva York a pasar la Navidad el año que viene, tienes 52 semanas para ir ahorrando pero tendrás que seguir los pasos que te indica la app.

Como se explica en la propia aplicación, la idea es que la primera semana ahorremos una cantidad que se vaya multiplicando hasta llegar al final. Dependerá siempre de nuestro objetivo y de la cantidad fijada inicialmente. Por ejemplo, si fijamos un euro lo ahorraremos la primera semana. La segunda semana ahorraremos dos euros, la tercera semana ahorraremos tres euros… Así hasta 52 y al final habrás conseguido ahorrar más de 1.500 euros en la fecha marcada como objetivo. Si necesitas más, basta con marcar una meta inicial más alta o simplemente dejar que la aplicación vaya multiplicando correctamente.

Si quieres, puedes tener en un vistazo un cuadro en el que verás cuánto dinero tendrás que pagar cada semana y cuánto llevarás acumulado si lo pagas. Podrás marcar con un check que lo has guardado ya o no, y la aplicación llevará un registro. Es una interfaz intuitiva y sencilla que se adapta a nuestros ahorros o a nuestros objetivos y que no entra e nuestras cuentas bancarias sino que simplemente somos nosotros los que iremos indicando si estamos cumpliendo lo que nos pide o no.

Es fácil, no requiere ningún tipo de conocimiento de finanzas y te recomendamos que la pruebes. Puedes añadir tantas metas u objetivos como quieras y podrás hacer el seguimiento de cada uno de ellos: cambiar la cocina, viajar a Nueva York o simplemente comprarte algo de menos valor pero para lo que debas ahorrar.