Covisión, el widget de Copilot que revolucionará la cámara de tu móvil Android

No hay día en que no conozcamos una nueva función o proyecto relacionado con la IA y nuestros smartphones. En el caso de Microsoft, no solo hemos visto cómo Bing ha cambiado por completo gracias a la IA, sino que, además todo lo que ha adaptado del ChatGPT de OpenAI ahora lo ha convertido en Copilot, una herramienta que también cuenta con versión Pro de pago y que va a seguir ofreciéndonos funcionalidades de todo tipo precisamente para eso, justificar el pago de una suscripción mensual, como ocurre con ChatGPT Plus. Una de esas nuevas funciones estará relacionada con la cámara de nuestro smartphone, que va a cambiar por completo gracias a ella.

Así será el nuevo widget de Copilot en Android

El nuevo widget que hemos conocido ahora se denomina Covision, y desde luego este nombre ya nos dice bastante sobre lo que podría ofrecernos en el futuro, ya que fusiona las palabras de Copilot y Vision, en clara referencia a las capacidades de la cámara de fotos. En este caso se ha filtrado en la cuenta de Twitter de un Insider, que ha mostrado varias capturas de pantalla que nos muestran datos y detalles sobre el aspecto de este nuevo widget y de lo que es capaz de hacer.

Y parece ser que se trata básicamente de una cámara basada en IA para buscar y crear contenidos en las redes, o directamente a través de la imagen captada por la cámara de fotos. En este caso podemos ver dos imágenes bastante reveladoras. Se trata del aspecto de dos widgets, uno sencillo, cuadrado, donde podemos ver el nombre de AI Camera y una imagen que también es reveladora. Porque nos muestra a un perro saltando, y a su alrededor una silueta, habitual en las herramientas donde se borran objetos o se altera la posición de personas o mascotas dentro de ella, recurriendo a la IA generativa.

En otra imagen podemos ver un widget mucho más grande, donde podemos ver también la denominación de AI Camera, y en la que aparecen cuatro modalidades de uso. Una es la de Identidad, otra se denomina Chat, tenemos también la de Avatar IA y por último la de pintura IA, o también denominado como el popular Paint de Windows.

Quien ha compartido las imágenes ha podido activar los widgets con una flag, y en todos los casos, al pulsar sobre cada uno de los widgets, se ha activado la cámara de fotos del teléfono. Hay otras capturas que muestran la interfaz de esta cámara basada en IA de Microsoft. Y en ella podemos ver diferentes modos de disparo, como los que hemos visto en el mismo widget de tamaño más grande. Por lo que es evidente que Microsoft ha creado una nueva app de cámara, que cuenta con las herramientas de IA más avanzadas en Copilot.

De momento, aunque el widget lleva a la cámara, esta no es funcional, y por lo que vemos en las imágenes, solo se muestra con la pantalla en negro. Lo normal es que sea una función similar a la de Google Lens o el nuevo Rodear para Buscar de Google que llega a los móviles Android. Ya que todo indica que estas herramientas serán para buscar contenidos o modificarlos a partir de una captura realizada por la propia cámara del móvil.