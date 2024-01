El chatbot de Bard estrenará una de las funciones más populares de Copilot

Es evidente que la inteligencia artificial está monopolizando la actualidad tecnológica desde hace ya meses, y es algo normal, ya que hemos visto cómo sobre todo lo que tiene que ver con la IA generativa está cambiando por completo la forma en que nos relacionamos con la tecnología. Y esto nos está llevando a una carrera por posicionarse como referente de esta tecnología entre OpenAI y Google. Los primeros se han adelantado claramente a Google, y desde Mountain View ahora están añadiendo funciones a su Bard que llevan meses disponibles en las variantes de los primeros que han llegado de la mano de Microsoft.

Bard por fin podrá generar imágenes

No es que la inteligencia artificial de Google no pudiera crearlas hasta ahora. Pero la realidad es que en el chatbot de Bard no es posible generar imágenes con la IA generativa, como si es posible tanto en Bing como en Copilot, las herramientas con chatbot de Microsoft, que han tenido un alcance masivo en el mercado desde hace meses, y que se van a convertir en el centro de Windows 11 durante los próximos meses.

De esta manera por fin la IA de Google permite hacer lo que sin duda es una de las funciones más populares de la IA generativa, si no es la que más motiva a los usuarios. Todavía no es posible, pero lo será pronto, si hacemos caso del changelog, o lo que es lo mismo, la lista de novedades que anuncia Bard para sus próximas actualizaciones. En la imagen compartida por Dylan Roussel, podemos leer que, dentro de sus experimentos, es posible crear imágenes con Bard.

Y explican el método para hacerlo, que es el mismo que hemos utilizado hasta ahora en otras IA generativas, como es el de rellenar un texto explicativo de lo que queremos que la IA sea capaz de crear, y lo hagamos dentro de una caja de texto específicamente diseñada para ello. Eso sí, de momento esta función solo podrá utilizarse si el texto explicativo lo escribimos en inglés, por lo que es una versión preliminar que pasará prácticamente por las mismas fases que ya lo hicieron las IA de OpenAI dentro de los chatbots de Microsoft, cuando esta función estaba limitada solo al idioma inglés.

Al menos por fin parece que la generación de imágenes es algo que ofrecerá Bard de forma sencilla, y es algo muy importante por lo siguiente. Y es que como sabéis, el Asistente de Google se va a convertir directamente en Bard. Y esto quiere decir que, con el tiempo, sería posible crear imágenes con simples comandos de voz, de la misma manera que le pedimos algunas tareas básicas al actual asistente, pero con todo el potencial de la IA generativa, y por supuesto con funciones como estas que ahora parece que están cerca de Bard.

Las funciones de texto a imagen se han convertido en la piedra angular de la IA generativa. Y no hablamos solo de los chatbots, sino que cada vez más aplicaciones, un buen ejemplo es Photoshop, permiten rellenar imágenes o borrar elementos y rellenarlos con solo pedirlo mediante un pequeño texto.