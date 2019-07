Los emoji se han convertido en toda una forma de comunicación y expresión. Son los principales valedores de ese dicho "más vale una imagen que mil palabras" solo que en este caso no hablamos de imágenes, sino de rostros que expresan diferentes expresiones o estados de ánimo. Hoy en día no se concibe la comunicación a través de las apps de mensajería sin estos emoji. Eso sí, no siempre sabemos el significado de cada uno de estos emoji, o al menos no el que le han dado realmente sus creadores.

Conoce el significado del emoji sin salir de WhatsApp

Los emoji también pueden ser una fuente de conflicto cuando escribimos en apps como WhatsApp. Lo que para nosotros puede ser una expresión inofensiva para otro sí puede serla. Muchos se preguntan si cuando reciben un mensaje con ciertos emojis, se pueden entender como amorosos o amistosos, y es en ese tipo de confusiones donde la app que os traemos hoy nos puede ayudar.

En la actual lista de emoji del Unicode Consoortium, que es la organización que se encarga de armonizar los distintos emoji y filtrarlos antes de su lanzamiento para que sean consensuados, hay casi 2000 emoji distintos. Por tanto estamos ante un gran número de ellos, de los cuales no sabremos el significado de muchos de ellos, aunque de la mayoría sea obvio. En este caso hay una app para Android que nos puede resolver todas estas dudas sin salir de WhatsApp por ejemplo. Se llama Emoji Meanings, y en este caso nos ofrece el significado de hasta 2600 emoji diferentes, por lo que es difícil que no encontremos ese del que estamos buscando su significado.

Sin duda una de las cosas que más nos gusta de esta app es que nos permite conocer los significados sin salir por ejemplo de WhatsApp, o de cualquier otra app que estemos utilizando para escribir. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que una vez que instalamos la app, podemos acceder a un nuevo botón donde ver las traducciones. Para ello desde la misma barra donde escribimos los mensajes en WhatsApp, debemos seleccionado el emoji, y en el menú contextual que aparece, pulsar sobre los tres botones verticales. Una vez que lo hacemos, seleccionamos el botón de "emoji meanings" que al pulsar nos mostrará en una nueva ventana el significado completo de ese emoji.

Eso sí, el único e importante punto en contra de esta app es que no está en español, por lo que las explicaciones las veremos en inglés. En cualquier caso, siempre podemos copiar y pegar el texto en el traductor de Google, para saber exactamente cuál es ese significado si no sabemos inglés, o no el suficiente. Sin duda una app de lo más interesante, para no quedarnos con la intriga de lo que significa exactamente ese mensaje que hemos recibido, tanto de personas a las que conocemos como de otras más desconocidas, y de las que es difícil descifrar sus intenciones.