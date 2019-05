Conoce el distintivo ambiental de tu coche con esta app para el móvil

Sin duda es una medida que ha generado polémica, pero que desde hace meses ya está en marcha en la ciudad de Madrid, y que está limitando el acceso a numerosos vehículos a Madrid con episodios de alta contaminación. Ahora bien, si no eres de los que recibió el distintivo ambiental en casa y te toca comprarlo, puedes conocer gracias a una app cuál es el que corresponde a tu vehículo fácilmente, además de ver otros datos de tu vehículo reflejados en una app que os traemos a continuación.

Conoce cuál es el distintivo necesario con introducir la matrícula

Puede que no necesites aún comprar la pegatina para entrar en Madrid, sencillamente porque no vives en la ciudad y no la necesitas, pero hemos de recordar que esta es de la DGT, y tarde o temprano será necesario llevarla casi de forma segura por parte de todos los vehículos. Ahora hemos conocido una nueva aplicación que ha sido diseñada expresamente para ofrecernos la información acerca de la pegatina ambiental que le corresponde a nuestro coche. Por tanto, con ella vamos a poder saber si procede hacerse con la pegatina, o si directamente nuestro vehículo no puede llevarla porque es demasiado antiguo.

App distintivo ambiental | Play Store

Para ello debemos acercarnos a la Play Store de Google y descargarnos una app llamada Fecha de matrícula - distintivo ambiental para nuestro móvil Android. Una vez descargada todo lo que debemos hacer es introducir la matrícula de nuestro coche o de cualquier otro del que necesitemos esta información. Una vez introducida veremos la información que estábamos buscando. Entre otras informaciones podemos ver la fecha de matriculación del vehículo, mostrándose el año y el mes de matriculación, mientras que a su lado aparece una miniatura con el dibujo de la pegatina que le corresponde al vehículo.

Distintivos ambientales de vehículos según sus niveles de emisiones contaminantes. | DGT

Podemos ver cuál es el distintivo que le corresponde dependiendo de la fecha de matriculación. En caso de no poder llevar distintivo ambiental por la antigüedad del vehículo, veremos un emoticono triste que nos viene a decir que no podemos poner distintivo ambiental a nuestro coche. Esta app además nos permite guardar todos los coches registrados y sus datos para exportarlos a una tabla de Excel desde esta aplicación. Por lo tanto es muy sencillo conocer cuál es el distintivo ambiental que corresponde a nuestro coche. Una vez que lo conocemos, os recordamos que se puede adquirir de forma sencilla desde el mismo móvil.

Pare ello debemos dirigirnos a la tienda de Correos en Internet a través de este enlace. Aquí deberás introducir la matrícula de tu vehículo para poder comprar la pegatina que le corresponde, que tiene un precio de cinco euros y que se puede enviar a domicilio. Eso sí, para tramitar el envío del pedido necesitamos adjuntar a la página de correos la documentación necesaria para demostrar que estamos comprando el distintivo ambiental de nuestro vehículo y que en base a su registro en tráfico le corresponde una pegatina determinada. Una forma sencilla de aclararse entre tanto caos con el distintivo ambiental y asegurarse de que vamos a hacernos con la pegatina correcta.