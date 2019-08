Pero si alguna vez has tenido una foto, vídeo o canción que querías compartir y no la subiste a la Stories solo porque no querías que todos tus seguidores la viesen, debes saber que existe una manera de personalizar ese listado de gente que podrá ver tu historia.

Un concepto que al principio chocaba tanto como la limitación en Twitter, eso de subir fotos que se borraban tras un máximo de 24 horas sonaba absurdo, porque ¿qué gracia tendría entonces currarnos un post, si iba a borrarse solo? Pero el éxito que Snapchat y sus contenidos con fecha de caducidad a corto plazo acabaron encontrando fue tal, que el resto de apps y redes se apresuraron a subirse al nuevo trending. E Instagram fue la primera, implementando la función en forma de historias temporales. ¿Tuvo éxito? Sus Stories son usadas por más de 100 millones de personas al día, así que definitivamente, ?sí?.

Pero a veces, aunque tenemos un contenido que queremos compartir, nos frenamos porque quizás hay contactos que no queremos que lo vean, o no nos interesa que todo el mundo pueda acceder a él si tenemos un perfil público. ¿Qué hacer? Pues echar mano de una función que Facebook implementó en Instagram el año pasado: las Stories privadas.

Creando la lista personalizada

En sí una forma de personalizar el acceso, esta función permite que una Instagram Story sea vista solamente por quien tú quieras, dándote el poder de controlar el acceso. Para ello:

1. Abre la app de Instagram y entra en tu perfil -es el icono de la silueta humana justo en la parte inferior derecha, en la fila de iconos

2. Mira arriba a la derecha: verás tres líneas horizontales. Pulsa sobre ellas para acceder a Ajustes

3. En el listado de apartados verás uno que pone Close Friends / Mejores Amigos. Dale

4. Ahora verás un listado con todos tus contactos y un botón verde al lado que pone Añadir. Aquí podrás configurar una lista personalizada entre tus contactos.

5. Tras configurar el listado, dale a Listo y lo tendrás guardado

¿Qué sucede ahora? Cuanto tienes la lista ya configurada y creas una nueva Stories, Instagram te preguntará si quieres compartir esa historia de forma general para todo el mundo, o sólo para tu lista personalizada de amigos:

1. Dale a crear una historia -tienes la opción de pulsar el icono ?Tu historia? arriba a la derecha o deslizar la pantalla a la izquierda. Si no tienes una lista personalizada, la propia app te lo sugerirá justo al subir la foto o vídeo

2. Cuando la hayas editados, dale a Enviar a

3. Como ves, la propia Instagram te da a elegir a quien, si en general, a un contacto en específico, o a tu lista de mejores amigos.