La aplicación de mensajería basa su funcionamiento en los contactos, en esas decenas o centenares de personas que tienes agregadas a la agenda de tu teléfono, y con las que hablas a diario o de vez en cuando. Una de las funciones más populares y a la vez más controvertidas es la que nos desvela si una persona está “en línea” dentro de la app. Cuando esto es así es que esa persona está ojeando los chats o utilizando la app de alguna otra manera. Hoy te traemos una interesante solución que nos permite saber de un vistazo qué personas están en línea en ese momento.

Así puedes saber quiénes están en línea de un vistazo

Normalmente para saber si un contacto está en línea necesitamos entrar dentro de su chat y mirar debajo del nombre del contacto para saber si está en línea. Si es así, sabemos que cuando le escribamos va a ver de inmediato el mensaje. De ahí toda la polémica que genera el uso de esta función para muchos usuarios. Esto es algo que puede dar pie a ciertas discusiones y a que quien dice no haber visto un mensaje o que no estaba disponible haya sido "pillado" por la persona que se le mandó, y de este modo pudo comprobar que estaba en línea.

En cualquier caso, podemos querer saber qué personas están en línea por la razón que sea, y para que no tengamos que estar continuamente entrando dentro de cada uno de los chats podemos optar por recurrir a otras apps y extensiones de Chrome que nos hacen este trabajo. Una de las más populares, ya es una veterana en esta sección, por lo versátil que es para Chrome. Se trata de WA Web Plus una extensión de Chrome que ofrece esta función para WhatsApp Web, y que sin duda es ideal para poder saber al instante qué personas están conectadas a WhatsApp.

Para ello entre las funciones de esta extensión, podemos seleccionar dentro de la sección “personalizar” la opción de resaltar contactos en línea. Al haces esto, junto a las personas que estén en línea en ese momento vamos poder ver un anillo de color verde rodeando su foto de perfil, eso quiere decir que esos contactos están en línea. Podemos ver uno o varios a la vez. También podemos hacerlo desde un móvil Android, con una app como la de

WhatsLog: online last seen, una app especializada precisamente también en este tipo de información. Esta va más allá, porque no solo nos muestra quién está en línea, sino que ofrece estadísticas a posteriori, que nos muestran en qué momentos ha estado ese contacto en línea, mostrando incluso estadísticas de conexión a la app de mensajería. Podemos ver en un interesante gráfico en qué momentos ha estado esa persona conectada a la app y en definitiva “en línea” Eso sí, es necesario después de un breve periodo de prueba pagar por el contenido completo de la app más funciones extra con información adicional sobre la actividad de los contactos.