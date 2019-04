Navegar en Internet se ha convertido en un servicio básico, más bien en una necesidad. Y con el paso del tiempo la calidad de la navegación se ha ido haciendo cada vez más notable, ahora podemos acceder desde nuestras rápidas conexiones de fibra o ADSL a contenidos de gran calidad, que antes eran impensables disfrutar si no se descargaban antes. A pesar de ello, el peso de las imágenes que circular en Internet pueden ser a veces un problema a la hora de reenviar estos contenidos de a otras personas. Seguramente más de una vez has visto el mensaje de "tamaño de la imagen excesivo" pues bien, esto es algo que no volverás a ver gracias a esta app online.

Aquí debemos arrastrar las imágenes | Tiny JPG

Si vemos ese mensaje, es que la imagen que estamos intentando enviar tiene un peso excesivo, y supera el número de datos que se pueden enviar en un servicio de correo electrónico o de envío de imágenes. En esos casos, podemos optar por una aplicación online que puede reducir el tamaño de las imágenes de la forma más sencilla. Esta se llama TinyJPG, una aplicación ya veterana que nos permite reducir de manera automática el tamaño de la imagen sin perder calidad. Este es uno de los aspectos clave cuando reducimos el tamaño de la imagen, que se conserve su calidad, y esta app online lo hace.

Para ello una vez que hemos entrado en la web, solo tenemos que arrastrar y soltar las imágenes que queremos reducir de peso. Como veis, el proceso es automático, desde el mismo momento en que soltamos las imágenes aquí estas comienzan a reducir su tamaño. Además podemos ver fácilmente cuánto se ha reducir, viendo a la izquierda el tamaño original en megas o kb, y a la derecha el tamaño resultante de la compresión que ha llevado a cabo. Lo mejor de todo es que aunque soltemos diez o quince imágenes, todas se comprimen a la vez, por lo que es un proceso muy rápido.

Tiny JPG después de haber comprimido una imagen | TinyJPG

Una vez que ha terminado, podemos optar por descargar todas las imágenes de una vez, en un solo archivo comprimido, o bien hacerlo de manera individual una a una, por lo que en este aspecto también es muy sencillo contar con las imágenes reducidas de tamaño al instante. Como veis es una forma sencilla de reducir el tamaño de las imágenes, y lo que es más importante, sin instalar nada en el PC, con una herramienta que podemos utilizar tantas veces como queramos, y además sin pagar nada por ella.