La aplicación WhatsApp es de sobra conocida, casi todos la sabemos utilizar y es de lo más sencillo, por lo menos su uso más básico: el de hablar mediante la mensajería instantánea. Pero incluso siendo de las aplicaciones que menos problemas da, a veces tiene pequeñas incidencias. Si entras en la app y algún problema hace que no aparezcan los nombres de tus contactos en WhatsApp, no te preocupes porque en el vídeo traemos las posibles soluciones dependiendo de la causa del problema.

El uso de esta app, tiene un método fácil para comunicarnos con nuestros contactos, el primer paso es buscar en la app a la persona con la que queremos hablar, después es tan sencillo como pinchar en su contacto y charlar con este on-line a tiempo real y podemos mandar fotos, vídeos, audios o emoticonos varios.

Además, tenemos la opción de escoger la foto de perfil que se mostrará a quien nosotros decidamos en los ajustes, un nombre de usuario, una información con varias opciones como 'estoy ocupado' o lo que queramos escribir nosotros mismos y podremos tener en nuestra app la privacidad que queramos según la configuremos. También dentro de WhatsApp, tenemos mucho más que la mensajería instantánea y es que podemos hacer llamadas, videollamadas y publicar estados con imágenes y texto para compartir con nuestros contactos.

Ahora bien, todas estas funciones se nos complican si la búsqueda de nuestros contactos no funciona, porque evidentemente para llegar a quien queremos hablar, estamos acostumbrado a buscarlos por su nombre o mote (tal y como los hayamos guardado en la agenda de nuestro teléfono) y no a mirar el número de móvil.

Entrar a la aplicación WhatsApp y que de repente hayan desaparecido los nombres de nuestros contactos y solo aparezca el número de estos, es una pequeña incidencia más común de lo que creemos. Además de una verdadera tragedia. Pero esta será de las que pasan rápido, no nos angustiemos porque la solución es más que sencilla.

Si en la app no aparecieran los nombres, nos supondría aprendernos todos los números de nuestros contactos o tener que mirar antes de hablar la foto de perfil. Algo prácticamente imposible debido a la extensión de nuestras agendas en la actualidad y lo que nos complicaría muchísimo la tarea. Por eso mismo cuando, sin ningún motivo, nos sucede esto, nos provoca una especie de micro infarto. Para que esto no te suponga un problema con los sencillos pasos que traemos en el vídeo, en menos de 5 minutos tendrás de nuevo todos tus contactos.

En general estos fallos no son graves, pero sí es conveniente conocer las causas que desencadena este hecho y cómo poder solucionarlo. En la mayoría de los casos la solución es bastante sencilla sea Android o iPhone.

En el caso de que solo aparezca un número en la aplicación sin nombre, simplemente se deberá a que ese contacto no lo tenemos en nuestra agenda del teléfono. Esto ocurre porque WhatsApp no reconoce el número en tu agenda, y en la primera conversación te dará la opción de agregarlo a la agenda desde la misma app.

Comprueba si los números desaparecidos en WhatsApp están guardados en la agenda, porque si no aparecen en la agenda significa que has perdido los contactos en tu móvil y ahí el problema no reside en la app, sino en tu dispositivo. Si por el contrario los contactos si aparecen en tu agenda pero no en WhatsApp mira el vídeo y prueba con las soluciones que te ofrecemos.

