En WhatsApp interactuamos todos los días con muchas personas, hay quien más y quien menos, pero son muchas las personas con las que podemos llegar a entablar conversación en un día, o al menos compartirlas con otros. Y como es habitual, entre todas estas personas, pueden surgir roces o directamente encontrarnos con quienes quieren entablar conversación sin tan siquiera conocerlos. Para esas situaciones, WhatsApp nos facilita la labor de bloquear a otros contactos o números de teléfono que están intentando contactar con nosotros, pero con los que simplemente no queremos tener relación. Y hay veces que nos olvidamos precisamente de a quién hemos bloqueado en la app.

Así puedes recordar a los contactos o teléfonos bloqueados

Puede que alguna vez hayáis tenido vuestros más y vuestros menos con alguien cercano, una pequeña riña que puede dar como resultado el bloqueo en WhatsApp, a modo de venganza. Tiempo después las aguas vuelven a su cauce, y te das cuenta que esa persona no puede llamarte o escribirte, o peor, se da cuenta esa otra persona que te llama por teléfono para decir que por alguna extraña razón no puede contactar contigo en WhatsApp. Pues bien, probablemente te hayas olvidado de que esa persona la habías bloqueado con anterioridad, y que ahora lógicamente no puede contactar contigo.

Recuperando los contactos bloqueados | Tecnoxplora

En esos casos es conveniente comprobar si tenemos a ese número bloqueado. O simplemente como medida de prevención de estas situaciones, no estaría de más de vez en cuando saber qué números están bloqueados en WhatsApp. Para conocerlo podemos dirigirnos a los ajustes de la app. Ya que desde ellos podemos acceder a las opciones del chat. Dentro de esta sección debemos entrar en los ajustes de “Cuenta” y dentro de estos a su vez acceder a los ajustes de “Privacidad”

Es en esta sección donde podemos acceder a los contactos de WhatsApp que hemos bloqueado. Más bien que contactos hablamos de números de teléfono. Podemos acceder a ellos en la última opción de la sección de privacidad, donde podemos ver el botón de “contactos bloqueados” y donde antes de pulsar podemos visualizar el número total de números que tenemos bloqueados. Dependiendo del número y contacto, veremos el nombre de este en negrita y debajo en otra línea el número de teléfono al que pertenece.

De esta manera podemos ver fácilmente el número total de números que tenemos bloqueados en WhatsApp. También podemos desbloquearlos pulsando de nuevo sobre cada uno de estos números, pulsando el botón de “Desbloquear a” que podemos ver en la pantalla al pulsar sobre cada uno de estos números. De esta manera esos números podrán volver a contactar con nosotros a través de WhatsApp, tanto mediante texto en los chats como a través de llamadas de voz o video llamadas, que normalmente no se pueden hacer cuando un contacto está bloqueado. Como veis es una manera sencilla de recordar qué contactos hemos bloqueado en el pasado. Porque hablando desde la experiencia personal, es bastante sencillo olvidarse de que has bloqueado a alguien en el pasado.