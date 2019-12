Todos los días recibimos decenas de mensajes en nuestra cuenta de WhatsApp habitual, la que utilizamos para comunicarnos con nuestra familia o amistades, e incluso compañeros del trabajo. Hay veces que son tantas notificaciones y tantos sonidos que de buena gana lanzaríamos el teléfono por la ventana para que no nos volviera a molestar, pero el coste económico de esa decisión nos suele invitar a ser más sensatos en nuestros arrebatos. Sabemos que hay un modo de silenciar por completo los chats, no solo para que no suenen, sino también para que esos mensajes no aparezcan ni en las notificaciones del móvil. Hoy os contamos un sencillo truco para seguir viendo las notificaciones aunque hayamos silenciado los chats.

Así puedes silenciar “a medias” un chat de WhatsApp

Los chats de WhatsApp se pueden silenciar con una herramienta nativa, desde la misma sala de chats principales, o bien dentro del chat del que no queremos saber nada en unas horas o días. Hay veces en las que necesitamos concentrarnos y se convierte en misión imposible con goteo constante de mensajes. Pues bien, como sabéis, solo hay que pulsar de forma prolongada sobre el chat que queremos silenciar, y pulsar sobre el icono de del altavoz tachado. Si estamos dentro del chat, basta con pulsar los tres botones verticales en la parte superior derecha y seleccionar “silenciar notificaciones”

Manteniendo las notificaciones | Tecnoxplora

En cualquiera de los dos casos nos pregunta por el tiempo que queremos que permanezca en silencio el chat, si ocho horas, una semana o un año. Y justo debajo hay una opción en la que no solemos reparar, pero es clave para conseguir lo que buscamos en este artículo. Se trata de la casilla que hay debajo para “mostrar notificaciones” que es la que se ha creado de manera específica para disfrutar de un silenciado de notificaciones a medio digas, así podemos describirlo.

¿Qué diferencia hay entre un modo y otro?

Es una de esas funciones que parecen un tanto contradictorias, porque a la vez que estamos utilizando las funciones de silenciar las notificaciones nos está dando la opción de mostrarlas. Si directamente elegimos un intervalo de silenciado y no pulsamos sobre este botón, las notificaciones de WhatsApp ni se escucharán, ni tampoco se verán. Esto quiere decir que si te envían un mensaje este, además de no sonar, no aparecerá en ninguna notificación, no sabremos que hemos recibido un mensaje salvo que entremos directamente en el chat.

Y si pulsamos ese botón, las notificaciones de ese chat seguirán sin escucharse, pero a diferencia del otro modo, sí que aparecerán en las notificaciones. Por tanto, no te molestará el sonido pero sí sabrás que te han escrito desde ese chat, porque incluso desde la pantalla de bloqueo del teléfono vas a poder ver las notificación de que ha llegado un mensaje desde ese chat, por tanto no te molestará el ruido, por ejemplo en una reunión, pero sí podrás tener conocimiento del mensaje, lo que sin duda es preferible dependiendo de la persona o personas que estemos silenciando en la app.