De vez en cuando es recomendable hacer limpieza de chats en WhatsApp, pero esto no es tarea sencilla. A veces tenemos conversaciones muy viejas que no queremos borrar, o mensajes recientes que no queremos que aparezcan nada más abrir la app, pero los terminamos borrando porque no sabíamos que se podían ocultar.

Pueden ser muchos los motivos por los que no queremos que aparezca un chat en nuestra bandeja de entrada de WhatsApp. Además de los ya mencionados, cada persona puede tener sus propias razones para querer esconder una conversación online sin eliminarla. Por ello, te recomendamos ver el vídeo superior y conocer la forma de ocultar un chat, independientemente de que el sistema operativo del dispositivo sea iOS o Android.

La aplicación de WhatsApp se usa en muchos países de todo el mundo. Actualmente 2.000 millones de personas utilizan la app, es decir, más de un cuarto de la población mundial. En Europa, España es el país en el que más se usa esta app de mensajería instantánea.

Si utilizas la aplicación a diario, es muy posible que necesites hacer una limpieza de chats urgente, ya que, aunque no es necesario, siempre es recomendable reorganizar y eliminar información innecesaria de nuestros teléfonos móviles. Además, con la limpieza tus conversaciones estarán mucho mejor ordenadas y no te supondrá nada de esfuerzo encontrar un mensaje entre tantos chats.

Sin embargo, antes de eliminar ninguna conversación, has de saber que puedes seguir manteniendo los mensajes que hay en ella sin que se vean en la bandeja de entrada. De esta forma, al entrar en la app no te aparecerá esa conversación pero la seguirás teniendo guardada en una carpeta oculta a cualquier persona que pueda entrar en tu aplicación. En el vídeo te mostramos cómo puedes hacerlo.

Por otro lado, si no sabes cómo hacer limpieza de imágenes y vídeos que no necesitas en Whatsapp, en este enlace te contamos de forma sencilla cómo llevarlo a cabo.

