WhatsApp: cómo hacer limpieza de imágenes y vídeos que no necesitas

Seguramente no haya un día en el que no recibas fotografías nuevas y sobre todo nuevos memes a través de WhatsApp. No es lo mismo recibir las fotos de la familia o amigos, que interminables imágenes pertenecientes a cadenas de mensajes, o todo tipo de imágenes de publicidad o chistes sin gracia. Lo mejor de todo es que hoy en día la tecnología, y concretamente la inteligencia artificial, es capaz de distinguir entre el contenido que te interesa y el que podría no interesarte, como es el caso de los dichosos memes que recibimos a decenas todas las semanas.

WhatsApp Cleaner reconoce todos los contenidos de WhatsApp | Play Store

Así que hay que tomar cartas en el asunto y poner orden en nuestro teléfono, sobre todo en lo referente a WhatsApp y todos los archivos que genera al día. Hay una app para Android que es ideal para hacer limpieza en nuestro WhatsApp. Esta se llama Cleaner For WhatsApp y como dice su nombre es un limpiador para esta app de mensajería. Su funcionamiento es realmente sencillo, y nos facilita la tarea de meternos a limpiar de archivos que no queremos nuestra cuenta de WhatsApp. Hay que recordar que si no hacemos limpias periódicas, todos los archivos terminan almacenándose en la copia de seguridad, que cada vez va siendo más grande y nos acompaña de un teléfono a otro.

WhatsApp Cleaner encuentra imágenes duplicadas | WhatsApp Cleaner

Una vez que hemos instalado esta app, lo mejor que nos ofrece este es capaz de distinguir cada uno de los contenidos con los que cuenta WhatsApp y que almacena en la memoria interna de nuestro teléfono. De esta forma de un primer vistazo podemos ver cuanto ocupan las imágenes que tenemos almacenadas de WhatsApp, así como las notas de audio, los vídeos, las fotos de perfil, las notas de voz, los fondos de pantalla y todo desde la página principal de la app. Podemos distinguir por colores los contenidos y se muestra el peso que tienen dentro de la memoria del teléfono.

Una de las mejores características de esta app es que nos permite encontrar archivos duplicados, esto quiere decir que automáticamente puede decirnos si tenemos archivos guardados de WhatsApp varias veces, y nos propone eliminarlos de manera automática. Si os acostumbráis a utilizar esta app, os daréis rápidamente cuenta de toda la basura que guardáis en el móvil y que habéis recibido a través de WhatsApp. Para eso sirve esta app, precisamente para que podamos limpiar la memoria del teléfono de tanta basura como se acumula con el uso diario de WhatsApp, ni más ni menos.