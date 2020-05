Desde que contábamos con los móviles básicos, hace ahora más de dos décadas, la agenda de contactos ha sido uno de los aspectos más importantes de nuestros terminales. Esta antes residía en la tarjeta SIM, y aunque ahora se siguen conservando en ella, es posible también guardar estos contactos en la nube o en diferentes aplicaciones especializadas en contactos. Algo que además nos ha abierto la posibilidad de jugar con ellos a nuestro antojo. Hasta el punto de que en caso de ser necesario es posible ocultar un contacto fácilmente. Para ello solo hace falta descargarse una aplicación que va a hacer todo el trabajo por nosotros.

Oculta fácilmente cualquier contacto

Sea por la razón que sea, puede que en un momento dado quieras ocultar un o varios contactos de tu teléfono móvil. Pero no hablamos de eliminarlos, sino de que aunque estén ocultos puedan seguir siendo accesibles para nosotros. Eso es lo que nos ofrece una app como la de HiCont Oculta tus contactos, que es capaz de mantener a los contactos apartados de los ojos ajenos, a la vez que cuando queremos acceder a ellos podemos hacerlo de manera sencilla y rápida.

Además la propia aplicación se puede proteger con distintas medidas de seguridad para acceder a ella, de tal manera que además de desbloquear el teléfono sea necesario desbloquear la propia app. Para ello contamos con la posibilidad de activar un desbloqueo de la app con PIN, patrón, o huella. De esta manera tendrás la garantía de que nadie puede entrar a ver tus contactos ocultos. También cuenta con un “modo falso” con el que podemos con el que podemos compartir contactos con acceso a una contraseña falsa, en la que se mostrarán solo los contactos que nosotros queremos, entre los que no estarán los ocultos.

Además cuenta con un modo alarma que nos avisa de alguien que haya podido intentar acceder a nuestros contactos ocultos, de tal manera que en ese caso permanezcamos alerta, porque querrá decir que alguien ya está merodeando por ellos. Una app que lógicamente no se puede mostrar como una aplicación de ocultar contactos, ya que entonces sería muy sencilla de detectar. En este caso lo que nos ofrece es un modo calculadora, detrás de la cual se oculta toda la app que a su vez oculta los contactos. De tal manera que si alguien husmea por tu teléfono en busca de contactos, solo se va a encontrar con una app de calculadora detrás de la que está nuestro acceso secreto a la lista de contactos ocultos.

Por tanto es una app desarrollada por y para mantener los contactos que queramos ocultos de terceras personas. Contactos que no se podrán encontrar en WhatsApp o en la agenda del teléfono, pero que sí serán fácilmente accesibles desde esta calculadora camuflada. Por tanto es la mejor manera de llevar en el teléfono esos contactos que no quieres que sepa esa otra persona que conservas en el teléfono. A veces no hay otra manera que recurriendo a este tipo de aplicaciones para el teléfono.