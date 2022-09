Cómo llevar tus tarjetas regalo en el nuevo Google Wallet

Con el lanzamiento de Google Wallet, los de Mountain View han querido crear una cartera digital en la que podamos llevar cualquier cosa que solemos llevar en esta. Tarjetas de crédito, de fidelización o cualquier otro documento. La app que nació como método de pago ahora nos permite muchas más opciones.

Añadir tarjetas regalo a Google Wallet

El móvil se ha convertido en nuestro fiel compañero, no nos separamos de él ni mientras dormimos. El algo que nos acompaña y llevamos a todas partes. Su uso ha cambiado hasta el punto que, además de realizar y recibir llamadas, el objeto para el cual fue creado nos ofrece infinitas posibilidades. Desde llevar el carnet de conducir y los papeles del coche, las tarjetas de crédito, la tarjeta sanitaria, la llave del coche o de nuestra casa entre otras cosas. Dentro de poco no necesitaremos nada más para salir de casa.

Además de realizar pagos con las tarjetas bancarias o acumular puntos en tarjetas de fidelización, podemos gastar el saldo de tarjetas regalos. Estas se han convertido en una forma elegante de regalo. Algo que nos dice, “toma y cómprate lo que quieras”, un regalo con el que siempre acertarás. Se ha convertido en algo habitual y que está a la orden del día, son muchas las tiendas que nos ofrecen esta opción. Por lo que, si has recibido como presente una de estas tarjetas, puedes añadirlas a tu cartera digital y hacer uso de ella en cualquier momento.

Añadiendo tarjetas regalo | TecnoXplora

Incluirla es muy sencillo, como no podía ser de otra manera, debemos tener instalada la aplicación en el móvil. Al igual que sucede con las tarjetas bancarias debemos incluirla de forma manual, para ello, pulsa sobre el Botón Añadir a Wallet que encontramos en la esquina inferior derecha de la pantalla principal.

Al hacerlo tenemos acceso al menú añadir a Wallet , en el que encontramos varias opciones, que van desde Tarjeta de pago, tarjetas de transporte, Fidelización y la opción que nos interesa en este momento, “Tarjetas regalo”.

, en el que encontramos varias opciones, que van desde Tarjeta de pago, tarjetas de transporte, Fidelización y la opción que nos interesa en este momento, Pulsando sobre esta opción accedemos al listado de las tiendas que están disponibles en este momento, que por desgracia no son muchas. Sólo podemos incluir tarjetas regalo de El Corte inglés, Zara, Goodie, TCN y Decathlon.

Para añadirla, pulsa sobre el establecimiento en cuestión e introduce los datos.

Cada una de estas tarjetas incluyen un número identificativo de las mismas. Al igual que las tarjetas de crédito disponen de un código PIN para poder hacer uso de estas. Por norma general este se encuentra en la misma tarjeta oculto bajo un material parecido al que encontramos en los rascas. Si la tarjeta no dispone de este no podremos hacer uso de esta a través de este sistema. También debemos incluir el saldo de la misma y si lo vemos conveniente podemos incluir notas acerca del saldo real, quien nos la ha regalado o en que queremos gastar ese dinero. Una buena alternativa para no perder el saldo y tenerlo siempre a mano sin necesidad de llevar la tarjeta en el bolso.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Paypal comenzará a cobrar una comisión anual a una parte de sus usuarios, ¿afectará a tu cuenta?