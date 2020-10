Paypal te cobrará una comisión anual si no utilizas tu cuenta

Si hay una plataforma de pago independiente que se ha convertido en popular en los últimos años, esa ha sido la de PayPal. Sobre todo porque no ha sido nunca necesaria la vinculación con un banco específico y nos ha permitido pagar de forma segura nuestras compras en Internet, con la garantía de que si hay problemas, podremos tener un reembolso en la cuenta. Un servicio que siempre ha sido gratuito, lo que ha llevado a muchos usuarios a crear cuentas, que puede que hace tiempo ya no utilicen. El problema es que ahora Paypal ha anunciado un cambio en sus condiciones de uso, en las que por primera vez habrá una comisión de mantenimiento anual para cada cuenta.

Tarifa de inactividad

Paypal ha anunciado que estas nuevas condiciones entrarán en vigor en España el próximo 16 de diciembre. Y sin duda lo que más llama la atención es que a partid de ahora aquellos usuarios que no utilicen sus cuentas van a ver cómo se les cobra una comisión de mantenimiento, que Paypal ha denominado como tarifa de inactividad. Según la empresa “Si su cuenta PayPal está inactiva durante al menos 12 meses consecutivos, es posible que le cobremos una tarifa de inactividad anual. La inactividad implica que no ha iniciado sesión en su cuenta PayPal ni la ha utilizado para enviar, recibir o retirar dinero”.

NFC del smartphone | Photo by Jonas Leupe on Unsplash

Esta tarifa es de 12 euros, por lo que si a partir del 16 de diciembre la empresa comprueba que no has entrado en tu cuenta en los últimos doce meses o lógicamente no has realizado operación alguna, como hacer compras o recibir reembolsos desde esta cuenta, se te aplicará la tarifa. Por tanto aunque Paypal seguirá siendo completamente gratuito para las personas que normalmente utilizan su cuenta, no lo será así para quienes por ejemplo hayan creado una cuenta el pasado año, han hecho alguna transacción y no han vuelto a utilizarla.

Lo malo de esto es que habrá muchas personas que tan siquiera recuerden contar con una cuenta en la plataforma, y se termine cobrando la comisión. Lógicamente esta comisión se cobrará en alguno de los medios de pago que tengamos configurados dentro de la pasarela de pago, salvo que lógicamente estos medios hayan caducado ya. Así que si tienes la más mínima sospecha de contar aún con alguna cuenta de Paypal activa, y sabes que no vas a utilizarla, no esperes a borrarla, ya que ahora sí que te va a costar dinero.

O bien la próxima compra que hagas realízala pagando a través de ella. Así que si eres de los que había creado una cuenta en Paypal porque no había comisiones, lamentablemente vas a tener que aceptarlas a partir de ahora. Aunque lógicamente con un uso normal no deberías tener más problema. También, lo lógico, es que si tenemos una cuenta que no estamos utilizando, la cerremos, sobre todo porque no deja de ser una plataforma en la que están volcados nuestros datos bancarios y nunca se sabe hasta qué punto puede ser un riesgo. En cualquier caso Paypal deja de ser completamente gratis.