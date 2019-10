En la actualidad el juego ya ha alcanzado la temporada 12, con una renovación total del sistema de juego, gráficos y mapa de juego. Esto ha conseguido que los fans del juego vuelvan a caer en sus redes y se pasen las horas muertas tratando de salir victoriosos de cada partida, ya sea en grupo o en solitario.

Lamentablemente, no todos los teléfonos móviles son compatibles con el juego de Epic Games, pero eso no quiere decir que no podamos “ingeniárnoslas” para poder ejecutar el juego en teléfonos cuyo hardware, a priori, no aguantaría el rendimiento de la aplicación.

Si el teléfono que estás utilizando es compatible con Fortnite, entonces puedes descargar el instalador del juego de su página web oficial y listo. El problema llega a la hora de comprobar si tu móvil está preparado para soportar el título de acción. Si te encuentras con un error como “dispositivo no compatible”, entonces significa que no existe una aplicación oficial para tu teléfono Android, ya que el hardware de tu dispositivo aún no es compatible con este juego.

Fortnite: Battle Royale | Epic Games

Podrías pensar que instalar el APK del juego de forma manual en tu teléfono solucionaría el problema pero Epic Games se ha cubierto las espaldas y cuando se ejecute el juego se detectará si tu móvil cumple con los requisitos de ejecución, permitiéndote jugar o no. ¿Se puede sortear?

Instalando Fortnite en móviles no compatibles

Si acudimos a la comunidad de desarrolladores de XDA, vemos como se ha desarrollado una aplicación modificada del juego que permite su instalación y disfrute en móviles cuyo hardware, a priori, no lo permitiría. Eso sí, el desarrollador avisa que, como mínimo, tu móvil deberá contar con 3 GB de memoria RAM y un almacenamiento suficiente para alojar el juego, cuyo peso es de 102 MB.

De igual forma se alerta que, al ser una app no oficial, Epic Games podría vanear tu cuenta e impedirte volver a jugar a Fortnite aunque vuelvas a instalar la versión oficial, en cualquier dispositivo, por lo que es algo que debes tener muy en cuenta y seguir con el proceso bajo tu responsabilidad.

Si quieres seguir adelante, tu móvil deberá contar con OpenGL 3 y un procesador ARM64 . Para saber si tu CPU es compatible con esta arquitectura puedes usar la app Droid Hardware Info que da información de tu chipset, mientras que para saber si tienes tecnología OpenGL 3 puedes usar OpenGL Info.

Si tu móvil cumple con estas obligaciones, estás listo para descargar el APK modificado de Fortnite e instalarlo en tu móvil de forma manual. Para ello recuerda permitir la descarga de apps de orígenes desconocidos desde la aplicación de ajsutes de tu Smartphone Android.