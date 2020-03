Los chats de WhatsApp se han convertido en un contenido de gran importancia para muchos de nosotros. Ya que en ellos literalmente guardamos nuestras vivencias en el día a día con las personas que nos rodean virtualmente. Hemos conocido ya muchas apps que pueden interactuar con estos chats, por ejemplo para extraer los chats por ejemplo a la nube, o a un almacenamiento externo, donde puedan ser accesibles fácilmente. Lo que hoy os proponemos es algo cada vez más común, el imprimir o compartir en un documento las conversaciones de WhatsApp. Esto es algo que podemos hacer fácilmente con una app que nos permite exportar los chats fácilmente a formatos de archivos compatibles, como por ejemplo un PDF.

Así puedes llevar a un PDF u otros formatos tus chats

Seguramente la forma más sencilla de poder imprimir los chats de WhatsApp sea haciendo una captura de pantalla y mandándola a imprimir. Esta es bastante sencilla de llevar a cabo, pero si queremos hacer las cosas con una mejor apariencia, sin duda lo más indicado es exportar los chats en uno de los formatos más compatibles del mercado, como es el PDF. O incluso en otros formatos muy extendidos en el mercado. Hay una app para Android llamada Exporter For WhatsApp-Print,Backup,export to PDF, que nos permite precisamente extraer los chats de nuestra cuenta de WhatsApp y convertirlos en un archivo PDF, de tal manera que sea muy sencillo el poder imprimirlos o compartirlos por ejemplo en un correo electrónico.

Esta app nos proporciona una de las formas más sencillas de exportar los chats | Exporter For WhatsApp

Esta app además nos ofrece muchos más formatos a los que podemos convertir estos chats de la aplicación. Porque además de PDF, podemos convertirlos en texto plano, extrayendo solamente el texto de cada uno de los chats, así como en un archivo CSV, para poder importarlo fácilmente en tablas de Excel con total compatibilidad. Incluso podemos convertirlo directamente a imágenes JPG, PNG o cualquier otra compatible con páginas web o redes sociales. También tenemos la posibilidad de exportar las conversaciones de WhatsApp a un formato comprimido para que estas ocupen lo menos posible a la hora de compartirlas.

Por tanto no es solo una app excelente para poder imprimir los chats fácilmente, sino también para compartirlos en los medios más comunes con otras personas, como el correo electrónico. Solo tienes que elegir tu conversación favorita y exportarla como uno de estos formatos para poder disfrutar de ella de manera rápida y directa. Sin duda es una app que se diferencia de las demás, porque nos ofrece multitud de alternativas para poder enviar los chats a otras personas fácilmente. De esta manera no solo no tendrás que volver a complicarte la vida extrayendo los chats de la aplicación, sino que además podrás hacerlo de la forma más decorosa posible.