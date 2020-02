Esta misma semana os contábamos una curiosa situación que había provocado un artista en una de sus performance. Este había juntado casi cien teléfonos en un reducido espacio y todos conectados a Google Maps, lo que terminó generando un atasco virtual dentro de la aplicación mientras paseaba estos teléfonos lentamente. Esto nos ha demostrado hasta qué punto ha cobrado importancia Google Maps en nuestra sociedad, como un medio vital para poder movernos de un lugar a otro siempre por la ruta más rápida. Este engaño a Google Maps se ha hecho viral por cientos de millones de personas utilizan esta app en todo el planeta para poder llegar a su destino. Ahora os contamos un truco para no encontrarnos con sorpresas desagradables en nuestro itinerario, ya que os contamos cómo evitar las autopistas de peaje en tus rutas dentro de la aplicación.

Asegúrate de que esta opción no se encuentra activada

Google Maps es la mejor opción cuando queremos saber cómo llegar antes a nuestro destino. Y no solo porque puede calcular las rutas más cortas o más rápidas, sino porque también puede cambiar de itinerario en tiempo real para adaptarse a las circunstancias del tráfico. Pero si no estamos atentos a lo que os vamos a contar, es posible que nos llevemos un disgusto al comprobar que la aplicación nos ha llevado hasta una vía de peaje que queríamos evitar a toda costa. Pues bien, como este es un aspecto que puede no estar siempre claro, lo mejor es asegurarse de que hemos desactivado las vías de peaje de los itinerarios.

Evitando los peajes | Tecnoxplora

Para ello lo que debemos hacer es muy sencillo. Debemos deslizar de izquierda a la derecha desde el borde de la pantalla del móvil hasta desplegar el menú de Google Maps. Aquí debemos pulsar sobre el botón de “ajustes” donde vamos a entrar en un nuevo menú, donde podemos acceder a los “ajustes de navegación” que es donde vamos a poder encontrar la manera de evitar los peajes. De hecho hay una sección dentro de este menú denominada “opciones de ruta” en la que podemos ver tres opciones:

Evitar autopistas

Evitar peajes

Evitar ferris

Evidentemente lo que debemos hacer es activar la segunda opción, que evitará por completo las autovías de pago cuando estemos en una ruta o cuando simplemente la estemos planificando. De esta manera podrás evitar costes inesperados en el itinerario marcado. Esta puede ser la razón por la que a veces, no siempre, la aplicación te lleva por vías de peaje sin darte cuenta. Si vives en una zona donde no hay carreteras de peaje es posible que nunca te hayas fijado en esta función, pero es cuando visitamos lugares donde sí existen cuando nos damos cuenta de que Google Maps nos podría estar llevando a uno de estos lugares de tal manera que nos demos cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Así que si eres de los que prefiere evitar las vías de pago, lo mejor que puedes hacer ahora mismo es perder unos segundos para poder acceder a este ajuste en la aplicación.