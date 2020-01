No cabe duda de que cada día que pasa Telegram adelanta a más velocidad y por la derecha de WhatsApp. Es verdad que cada día conocemos más novedades acerca de la aplicación de mensajería de Facebook, pero estas no aportan prácticamente nada comparadas con las de Telegram, sobre todo con la frecuencia que llegan a la aplicación. Y en su última gran actualización, hemos conocido precisamente una de las funciones más interesantes que podemos utilizar ahora en la aplicación. Esta añade una posibilidad nueva a la hora de componer los mensajes, y nos permite enviarlos de tal manera que no molestemos a nuestros contactos cuando estos no se encuentran conectados a la aplicación.

Así puedes enviar un mensaje solo cuando tu contacto está en línea

Seguramente os haya ocurrido más de una vez, tener la intención de enviar un mensaje a uno de vuestros contactos, pero comprobar que ya no son horas de enviárselo, y optar por no hacerlo. Finalmente se nos olvida, o peor, decidimos enviarlo y molestamos a esa persona con la que estamos chateando. Sea como fuere, ahora Telegram ofrece la posibilidad no solo de elegir cuándo se va a enviar ese mensaje, algo que se podía hacer hasta ahora con la función de programar, sino elegir que este sólo se entregue cuando el usuario se conecte a la aplicación y se encuentre en línea. Para ello debemos hacer lo siguiente.

Enviando mensajes solo cuando el contacto está en línea | Tecnoxplora

Para ello lo que tenemos que hacer es componer un nuevo mensaje, y en a la hora de ir a enviarlo, pulsar prolongadamente sobre la flecha de envío. En este caso veremos dos botones diferentes, uno para programar el mensaje y otro para enviarlo sin sonido. El primero es el que debemos elegir, ya que nos llevará a un nuevo menú, donde podremos elegir la hora a la que se va a enviar el mensaje. Ahora la diferencia es que en la parte superior derecha del menú de selección de hora podemos pulsar sobre los tres puntos verticales. Al pulsar sobre ellos veremos una nueva opción, en la que vemos “enviar cuando el contacto esté en línea”

Al pulsar este botón el mensaje solo se entregará en el momento que el receptor se encuentre en línea en la aplicación de mensajería. Un proceso que es más directo en iOS, ya que directamente desde el menú de selección de hora veremos en la parte inferior el botón para seleccionar que el mensaje solo se entregue para cuando el receptor esté en línea. De esta manera no molestaremos ni pillaremos nunca fuera de hora a nuestro receptor de los mensajes.

Un cambio sutil, pero suficientemente importante para recordarnos que en WhatsApp todavía ni está ni se le espera a este tipo de opciones para elegir cómo cuando y de qué manera se envían los mensajes a los demás usuarios. Un ejemplo más de que Telegram es cada vez más, por derecho propio, y no por detrimento de los demás, una excelente alternativa a WhatsApp, más segura e infinitamente más dinámica.