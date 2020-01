Sin duda es la gran alternativa a la app de mensajería de la red social de Mark Zuckerberg. Telegram se ha convertido en poco tiempo en una app que ha empezado utilizándose por muchos como alternativa a WhatsApp, pero que poco a poco han ido utilizando más tiempo, simplemente porque esta es bastante más completa y segura. Ahora la aplicación ha estrenado el 2020 con una gran actualización que nos trae un gran número de novedades. Unas novedades que una vez más nos traen funciones que nos va a ser imposible encontrar en apps como la de WhatsApp, por poner un ejemplo. Vamos a hacer un repaso de todas estas novedades que llegan ahora a la aplicación de mensajería.

Novedades de Telegram para empezar 2020

Una de las novedades más interesantes tiene que ver con el envío de mensajes solo cuando el receptor del mensaje está en línea, esto quiere decir que no será hasta que este aparezca de esta manera cuando el mensaje salga de nuestra bandeja de salida. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto no funcionará si tenemos desactivada la posibilidad de que vean si nosotros estamos en línea o no. Si no es así, no podrás activar esta modalidad de envío. Otro de los puntos fuertes tiene que ver con el editor de temas, que ahora es más completo que nunca.

Novedades de Telegram | Telegram

Gracias a él vamos a poder elegir temas de fondo con degradado de colores y patrones, además podremos elegir si se muestran en la pantalla principal o en los chats en segundo plano. Pero hay muchas más novedades, como por ejemplo la posibilidad de elegir los lugares de los que compartimos la ubicación de forma más sencilla, y sobre todo más directa. Hay un nuevo atajo para activar el modo nocturno, de manera más sencilla, desde el menú que se desliza desde la izquierda de la pantalla. Ahora también podemos elegir la calidad de los videos de una manera más sencilla cuando los enviamos.

También podemos entrar en las fotos de perfil deslizando hacia abajo desde la pantalla del propio perfil. Podemos seleccionar una parte del texto en cualquiera de los mensajes de la sala de chat, para poder copiarlo o compartirlo. También han añadido un nuevo modo navideño que podemos activar con determinados emoji, por ejemplo de árbol de navidad o muñeco de nieve. Por último, otra de las novedades nos permite verificar si la versión de Telegram que estamos utilizando ha sido compilada a partir del código abierto creado por los desarrolladores de Telegram, algo útil si sospechamos que la versión que estamos utilizando no es genuina, algo que de ser verdad puede entrañar ciertos riesgos en el uso de la aplicación. Una actualización que ya habrá llegado a tu teléfono si tienes las actualizaciones automáticas activadas, y que demuestra una vez más que esta app lleva mucha ventaja sobre las novedades potenciales que puede ofrecernos en el futuro WhatsApp, la app de Facebook.