Cómo enviar mensajes que se autodestuyen en Telegram

Como bien sabes Telegram es la competencia directa de WhatsApp como aplicación de mensajería instantánea y aunque por el momento su número de usuarios no supera a los de esta última, cada día son más las personas que hacen uso de ella. Son funciones como la que te vamos a contar gracias a las cuales Telegram ha ido ganando adeptos ya sea por motivos personales o profesionales. Aunque también es una buena alternativa para combatir las caídas de los servicios de WhatsApp, aunque precisamente Telegram sufría una caída esta misma semana, por lo que tenerla instalada en nuestros móviles al mismo que tiempo que WhatsApp es un acierto.

Mensajes que se autodestruyen

La funcionalidad a la que hacemos referencia es la posibilidad de mandar un mensaje o información a través de Telegram y que pasado un espacio de tiempo este desaparezca de la aplicación y de sus servidores. Lo que solía sucederle a un famoso súper agente de la televisión, “este mensaje de autodestruirá en 5 segundos”, aunque en este caso tenemos la posibilidad de elegir cuanto tiempo queremos que pase antes de que se destruyan los mensajes. Esto es posible al método de cifrado que utilizan, pues se basan en el end-to end y es gracias a esto por lo que no dejan rastro alguno en el servidor y los mensajes no pueden ser reenviados.

Hacerlo es relativamente sencillo, lo que es más complicado es encontrar dónde se encuentra la opción ya que lo cierto es que está no está muy a la vista y por defecto se encuentra desactivada, por lo que no nos quedad otra que activarla, te contamos cómo hacerlo.

Configurando el tiempo para la autodestrucción de los mensajes | Tecnoxplora

A continuación, te contamos como puedes hacer para que tus mensajes desaparezcan sin dejar rastro, para ello, abre Telegram y sigue los siguientes pasos:

Lo primero es crear un “Nuevo Chat Secreto” , esto lo hacemos a través de las opciones pulsando sobre el icono hamburguesa (o las tres rayas horizontales) en la esquina superior derecha de la pantalla.

, esto lo hacemos a través de las opciones pulsando sobre el icono hamburguesa (o las tres rayas horizontales) en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacerlo se despliega un menú en el que podemos encontrar la opción que seleccionamos, nos aparecerá a lista de contactos entre los que elegiremos a quien queremos enviarle el mensaje.

Una vez hemos creado el chat, pulsa en la esquina superior derecha de la pantalla sobre "configurar autodestrucción", de esta manera seleccionamos el tiempo que queremos que permanezcan visibles los menajes. Las opciones disponibles van desde 1 segundo, aumentando la cantidad tiempo hasta el máximo que es de una semana y transcurrido este tiempo estos desaparecerán de forma automática sin dejar ni rastro.

A partir de a ahora puedes usar la aplicación como lo hacemos normalmente, enviando y recibiendo mensajes, con la única diferencia es que una vez el receptor del mensaje lo hay leído y transcurrido el tiempo preciso este desaparecerá de la conversación. Aunque no es una de las funcionalidades más conocidas de la aplicación nos ayuda a mantener en secreto las conversaciones mantenidas con otros usuarios. Pero una vez que la descubras no podrás parar de utilizarla, sobre todo cuando quieras enviar un mensaje a uno de los contactos que no quieres que perdure en el tiempo.