Telegram está caído, no se pueden enviar ni recibir mensajes, ¿qué pasa?

Vaya semana que llevamos con los servicios populares que se caen, si primero fue Google y todos sus servicios y apps, ahora le ha tocado a Instagram, la que es segunda app de mensajería más importante tras WhatsApp. Desde hace varios minutos ya no es posible enviar o recibir mensajes dentro de la aplicación de mensajería, en lo que parece una caída del servicio generalizada. Unos problemas que convierten en inservible la app de mensajería, que precisamente ha ganado popularidad con las diferentes caídas que ha sufrido WhatsApp a lo largo de estos años.

¿Qué está pasando?

Básicamente parece que la app no puede conectarse a los servidores de Telegram. Y cuando entramos en cualquier chat, lo único que vemos debajo del nombre del contacto es la palabra “conectando” que nos demuestra que la app está intentando establecer conexión con los servidores para saber el estado del contacto. Además, cuando intentamos enviar un mensaje, aparece el icono del reloj con las manillas dando vueltas, lo que indica que el mensaje todavía no se ha enviado. Lógicamente no vamos a ver entrar ningún mensaje dentro del chat, ya que el fallo afecta a todos los usuarios, y por tanto estos tampoco pueden enviarnos nada.

Según Downdetector, los principales problemas se están viviendo en Reino Unido, Países bajos, Suiza o Italia. No obstante también se está dejando sentir este problema entre numerosos usuarios españoles que tampoco están pudiendo conectar con los servidores de la app y por tanto no pueden utilizarla normalmente. Ha sido la propia Telegram la que ha confirmado la caída del servicio con un tuit de su cuenta oficial en el que se advertía de que estaban sufriéndose importantes problemas en el servicio tanto en Europa como en Oriente Medio, por lo que como se mostraba en el mapa de Downdetector, el fallo parece estar muy focalizado en algunas regiones.

Precisamente si de algo se ha beneficiado Telegram en los últimos años para aumentar su popularidad ha sido en las caídas que ha sufrido WhatsApp, la app de mensajería rival, que ha visto cómo los últimos años ha sufrido varias caídas, sobre todo desde haberse "mudado" a los servidores de Facebook tras la compra por parte de esta. La app de mensajería es una de las más destacadas no solo por este aspecto, sino también porque ofrece muchas características que no podemos encontrar en la app de mensajería propiedad de Facebook. Este ha sido un factor determinante para su éxito. Puede ser que ahora que cuentan con una cartera de usuarios mucho más amplia, sus servicios se puedan ver afectados con casos como este, de caídas inesperadas. De momento nos toca esperar a ver qué es lo que pasa, ya en su tuit Telegram ha avisado de que está trabajando para poder devolver a la normalidad a la app en las regiones donde está teniendo problemas, por tanto es de esperar una solución inminente a esta caída del servicio. Seguramente ahora la mayoría de usuarios de Telegram esté haciendo el camino inverso y dirigiéndose a utilizar WhatsApp mientras dura esta caída.