No hay duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería para smartphones más utilizadas del mundo, porque es una herramienta extraordinaria para poder comunicarnos de forma instantánea desde casi cualquier lugar del mundo. Es una aplicación excelente y muy cómoda para que podamos hablar con los demás de una forma inmediata, pero no es tan excelente a la hora de compartir fotografías y vídeos. Seguramente habrás notado que cuando enviamos una imagen o la recibimos, ha perdido mucha calidad. En este vídeo te explicamos un truco para que esta no disminuya cuando desees conservar una foto o un vídeo.

¿Por qué baja la calidad? Se debe a que la propia app comprime la imagen al subirla a la red, como sucede con todas las redes sociales y páginas de Internet. Se debe a que los archivos originales ocupan una cantidad pequeña de megas. El problema se encuentra en que son millones y millones de usuarios los que utilizan WhatsApp y envían vídeos y fotografías, por lo que la app no tiene la capacidad de soportarlo. Por lo tanto las comprime hasta que sólo llegan a ocupar unos pocos kilobytes en la memoria.

La mayoría de veces, que la foto no tenga la mejor calidad no es muy relevante, puesto que la aplicación no persigue este objetivo en concreto, sino el de enviar y recibir mensajes instantáneos lo más eficazmente posible. Sin embargo, esto sí nos puede afectar, por ejemplo en ocasiones en que nos hemos hecho fotos con amigos, en un cumpleaños o una quedada especial y el que ofreció su teléfono para capturar el momento después mandó las fotos al resto por el grupo de WhatsApp.

Si en alguna ocasión deseas guardar el recuerdo en esa foto, visualizarla en una pantalla más grande como la de un ordenador, incluso imprimirla, entonces necesitas que esté en la mejor calidad posible, por ello, descubre el truco, en el vídeo.

