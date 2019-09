Las direcciones que nos proporciona Google Maps son sin duda su información más valiosa, y principal razón por la que utilizamos esta app para poder planificar mejor los viajes y de manera más rápida y sencilla. Una forma rápida de contar con estas indicaciones es sin duda en el móvil, pero cuando estamos utilizando la versión de escritorio de Google Maps lo más lógico es que queramos compartir esas direcciones con nuestro móvil en algún momento, cuando nos dirijamos a ese destino. Para ello, hay una forma sencilla de enviar las indicaciones de Google Maps para poder seguirlas desde tu móvil.

Así puedes ver las indicaciones en el móvil

Para poder ver unas determinadas indicaciones en el móvil cuando utilizamos Google Maps en un ordenador de sobremesa debemos utilizar una herramienta nativa disponible en esta aplicación de escritorio. Para ello debemos introducir en Google Maps en su versión de escritorio la dirección a la que queremos ir, y pulsar sobre el botón de “cómo llegar” para ver las indicaciones hasta ese punto, y designando un punto de partida. Pues bien, una vez que vemos las indicaciones en la pantalla, podemos enviarlas al móvil de diferentes maneras, pero siempre a través del mismo botón.

Enviando indicaciones | Tecnoxplora

Este se encuentra debajo del recuadro azul vemos un botón con el texto “enviar indicaciones al teléfono” con un icono descriptivo a su lado. Una vez que lo pulsamos vemos una ventana emergente que nos ofrece diferentes formas de enviar la información a otros dispositivos, entre otros, aparece la lista de móviles activos que tenemos asociados a nuestra cuenta de Google. Y también aparece un icono de un sobre en el que podemos enviar las indicaciones a nuestra bandeja de entrada del correo en Gmail. Y por último otro botón donde estas se pueden enviar a nuestro móvil mediante un mensaje SMS, que por cierto, podemos editar en el momento de enviarlo para cambiar de teléfono móvil de destino.

Recibiendo indicaciones en el móvil | Tecnoxplora

Una vez que lo hacemos vemos un mensaje en la parte inferior de Google Maps que confirma el envío de las indicaciones a los lugares que hemos indicado. Ahora en el móvil vamos a ver una notificación indicando que hemos recibido estas indicaciones de Google Maps. Al pulsar sobre esta notificación se abrirá automáticamente la app de Google Maps y nos mostrará directamente las mismas indicaciones que teníamos abiertas en la versión de escritorio de Google Maps. De esta manera podremos ver directamente el mismo itinerario que habíamos diseñado en el navegador y seguirlo como si lo hubiéramos generado desde el Smartphone, con la misma naturalidad.

Así que si no queréis estar replicando una ruta en el móvil introduciendo los mismos datos que en la versión de escritorio, no tenéis más que pulsar ese botón y recibir cómodamente las indicaciones donde necesitéis. Una opción ya veterana en Google Maps, que por eso no deja de ser muy interesante y sobre todo muy útil a la hora de salir de viaje.