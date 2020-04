En estos días si hay establecimientos que están especialmente al límite esos son las Farmacias. Lugar al que recurrimos muchos tanto si tenemos síntomas de un catarro, o de cualquier otra dolencia que podemos combatir con algunos fármacos. Estos establecimientos son esenciales, y prueba de ello es que no se han visto afectados por el Estado de Alarma y siguen funcionando a pleno rendimiento. En el caso de que tengas que acudir a una Farmacia más allá del horario de apertura previsto, lo mejor sin duda es acudir a una Farmacia de Guardia. Y olvídate de aquello de ir a tu Farmacia más cercana a consultar cuáles están de guardia, porque esto es algo que te puede decir tu móvil.

Consulta cómodamente cuáles son las Farmacias de Guardia cerca de ti

Aunque hay otras formas de poder acceder a los horarios de las Farmacias, como a través de Google, en el caso de buscar una de Guardia no es tan sencillo. Lo primero porque no nos vale con el horario ordinario, sino que además debe ser un horario continuado de 24 horas, para poder permanecer abierto durante la guardia. Y esa es una información que normalmente no se puede encontrar por ejemplo en el directorio de Google. Para saberlo es mejor descargarse una app. Y también depende de la app, porque hay muchas que solo ofrecen información acerca de Farmacias de una determinada zona geográfica.

Buscando farmacias de guardia | Tecnoxploa

De esta manera podemos saber exactamente cuál es la Farmacia de Guardia en nuestra ubicación, la que está más cerca de nosotros. Para ello lógicamente la app debe conocer nuestra ubicación, para lo cual debemos darle los permisos pertinentes a la app en nuestro teléfono Android. Esta app se llama FarmaGuardia y lo mejor de todo es que no se limita a una Comunidad Autónoma, sino que podemos encontrarlas a lo largo y ancho de toda España. Lógicamente puede haber zonas en las que no haya información, porque depende también de que los Colegios de Farmacéuticos publiquen estos datos, pero la probabilidad de encontrar la Farmacia que nos interesa es bastante alta.

Para ello una vez que hemos instalado la app lo único que debemos hacer es esperar a que la aplicación nos ubique. Una vez que lo haga podremos ver nuestro punto en el mapa y las Farmacias que hay cerca de nosotros. Solo hay que pulsar sobre la Farmacia para poder ver todos los detalles de contacto, incluso podremos hacer una llamada desde la propia app, si damos los permisos pertinentes. También podemos hacer búsquedas más allá de la ubicación actual que tengamos. Solo hay que moverse por el mapa y pulsar sobre el icono de lupa para que haga una búsqueda de las farmacias de guardia disponibles.

También en los ajustes podemos elegir que en el mapa se muestren solo las que están de guardia o bien todas las Farmacias existentes, independientemente de que estas abran o no 24 horas. Sin duda una de las mejores apps para encontrar Farmacias de Guardia, y sobre todo de las mejor actualizadas, lo que es esencial en una app de este tipo.