Muchos de nosotros tenemos tantas apps instaladas, que hay veces en las que ni nos acordamos de ellas. Muchas que no volvemos a ejecutar en meses, y otras, las menos, que juegan con nosotros al gato y al ratón. Hace unas horas precisamente os contábamos que hay algunas apps de dudosas prácticas, que precisamente desaparecen de nuestro teléfono para que sea más difícil desinstalarlas. Pues bien, por mucho que lo intenten, nosotros tenemos el mando de nuestro móvil, y aunque intenten confundirnos, podemos desinstalar las aplicaciones que queramos, aunque estas no aparezcan en el cajón de aplicaciones del teléfono.

Así puedes borrarlas

Para la mayoría de las personas, lógicamente lo que no está en el cajón de aplicaciones del teléfono directamente no está instalado en el terminal. Y es lógico, porque lo normal es que si hemos instalado una aplicación en el teléfono, esta aparezca junto a todas las demás en el lugar en el que esperamos que se encuentren. Pero no siempre es así, como os decimos, a veces por fallos del sistema operativo, y otras por artimañas de los hackers, estas desaparecen directamente de del cajón de aplicaciones de nuestro teléfono.

Desinstalando apps | Tecnoxplora

Pero que no cunda el pánico, porque hay un lugar en el que siguen estando todas esas apps, y es bastante sencillo acceder a él. Por tanto, es ahí donde debemos dirigirnos para poder borrar esas apps que no aparecen por ningún sitio del móvil y que sabemos que se han instalado. El sistema operativo lógicamente sabe que esa app está instalada, por lo que tiene un registro fehaciente de lo que está instalado. Lo que hace esa app fraudulenta es ocultar del cajón de aplicaciones el icono de la app, pero sigue instalada.

Por tanto, debemos hace lo siguiente:

Entra en los ajustes de tu teléfono

Pulsa sobre “Aplicaciones y notificaciones”

Ahora selecciona “Ver todas las aplicaciones” al lado verás el número que hay instaladas

Ya puedes ver todas las aplicaciones que hay instaladas

Bien, ahora que tenemos todas las aplicaciones que hay instaladas en el móvil delante de nosotros, podemos desinstalarlas fácilmente. Para ello debemos pulsar sobre la app que queremos desinstalar. Ahora dentro de ella podemos ver dos botones predominantes, como son los de “desinstalar” y “forzar detención” como es lógico lo que debemos hacer es pulsar sobre el primero de los botones, para que la app comience la desinstalación. Como veis, el proceso es bastante sencillo y siempre nos va a dar resultado, porque ahí es donde aparecen realmente las aplicaciones que están instaladas en el teléfono.

Así que si tienes dudas acerca de alguna app que has instalado y ha desaparecido, este es el sitio donde puedes deshacerte de ella. Normalmente los hackers juegan con este tipo de cosas para hacernos pensar que todo va bien en nuestro teléfono. Y no puede haber peor augurio que una app desaparezca del teléfono sin previo aviso. Pero como veis todo tiene solución, y además bastante sencilla a tenor de lo que podéis comprobar aquí.