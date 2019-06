Cómo descargar legalmente una app Android que ya no está disponible en la Play Store

Las apps llegaron a nuestras vidas hace una década, con el estreno de la App Store de Apple y de la tienda de apps de Android, que ha ido cambiando de nombre con los años. Durante muchos años la piratería y los desarrollos como jailbreak del iPhone hicieron que muchos piratearan más apps en lugar de comprarlas. Una práctica que poco a poco ha ido desapareciendo en pos de estas tiendas digitales. A pesar de ello, algunas veces nos seguimos encontrando con apps que desaparecen de las tiendas por tiempo limitado, por cualquier problema técnico, o simplemente dejan de estar disponibles. Pero hay una forma sencilla de poder acceder a esas apps.

Descargarlas de un repositorio legal

Sin duda es una de las formas más sencillas de poder encontrar una app que ya no está disponible en la Play Store de Google, descargar la app desde un repositorio. Para ello, existen distintos a nuestro alcance, pero sin duda el más popular es el de APKMirror, que como su propio nombre es un espejo en el que se miran miles de apps existentes para Android. Estas apps se pueden descargar fácilmente desde esta app, de la misma manera que lo haríamos desde la tienda de Google, pero con la diferencia que si esta desaparece desde la página original, podemos acceder a ella desde aquí.

La home de APK Mirror | Tecnoxplora

Lo que hace básicamente APK Mirror es ir guardando una copia de cualquier versión de una app que se va liberando al mercado. Por tanto, aunque esa app ya no esté en la Play Store, siempre tendremos la posibilidad de descargarla desde este repositorio y poder seguir utilizándola como si no hubiera pasado nada. En esos casos es muy sencillo poder hacerlo, ya que no tenemos más que descargar el archivo APK, y desde el gestor de archivos de nuestro teléfono instalar la aplicación en nuestro móvil. El funcionamiento va a seguir siendo el mismo, por lo tanto no vamos a notar la diferencia. Una de las razones por las que se usan estos repositorios como el de APK Mirror es porque podemos volver a versiones anteriores de una app. Es bastante común que una aplicación no funcione correctamente después de actualizarse a la última versión. Por lo que instalar una versión anterior desde APK Mirror es una excelente opción para poder disfrutar de nuevo de la app en su estado natural y sin fallos. Como es lógico estamos hablando única y exclusivamente de apps gratuitas, o como mucho que cuentan con pagos o compras dentro de la app, pero no esperéis ver aquí nunca una app de pago para descargar alegremente.

Luego existen multitud de tiendas en la red alternativas a la Play Store, pero muchas de ellas si están orientadas a ganar dinero o que nos lo gastemos con algunas de estas aplicaciones. La esencia de APKMirror es simplemente la de una web que sirve de copia de seguridad de cada versión de una app que llega al mercado, y la deja a disposición de los usuarios independientemente de que esta se encuentre disponible ya o no para estos. Como es lógico, si es una app que ha dejado de actualizarse, solo podremos acceder a la última versión y tenerla siempre instalada en nuestro móvil, sin actualización alguna.